Вице-президента Samsung приговорили к сроку по делу о коррупции

Коррупционный скандал связан бывшим президентом Южной Кореи Пак Кын Хе, которая была отстранена от власти в результате импичмента и отправлена в тюрьму

Ли Чжэ Ен (Фото: Chung Sung-Jun / Getty Images)

Суд в Сеуле приговорил вице-президента Samsung Electronics и фактического руководителя Samsung Group Ли Чжэ Ена к тюремному заключению на 2 года и 6 месяцев по обвинению во взяточничестве, сообщает Reuters.



Ли Чжэ Ена в 2017 году приговорили к пяти годам. По версии обвинения, он был причастен к даче взятки в размере более $6 млн. Также Ли Чжэ Ен предложил или обещал чиновникам $38 млн за то, чтобы государство разрешило слияние Samsung C&T и Cheil Industries на нужных ему условиях. Однако через год суд заменил приговор фактическому главе Samsung Group на условный, и он вышел на свободу.



В 2019 году суд отправил дело Ли Чжэ Ена на повторное рассмотрение в нижестоящую инстанцию. Нынешнее решение суда предполагает, что Ли вернется в тюрьму, но год, который он уже отсидел в заключении, будет ему засчитан в назначенный срок заключения.

Коррупционный скандал связан бывшим президентом Южной Кореи Пак Кын Хе. Ее близкая подруга Чхве Сун Силь, пользуясь дружбой с президентом, вымогала деньги у крупных корпораций, в частности у Samsung и Lotte. В конце 2016 года Пак Кын Хе объявили импичмент, а в апреле предъявили обвинения. Чхве Сун Силь в феврале 2018 года приговорили к 20 годам заключения. Экс-президент получила 25 лет лишения свободы и штраф $17,8 млн за разглашение гостайны, вымогательство, злоупотребление властью и получение взяток.

В сентябре 2020 года прокуратура предъявила Ли Чжэ Ену обвинения по делу о слиянии корпораций Cheil Industries и Samsung C&T в 2015 году. В результате сделки Ли Чжэ Ен получил единоличный контроль над конгломератом. Его и еще десять нынешних и бывших высокопоставленных сотрудников корпорации обвиняются в манипуляциях с акциями, нарушении законов, регулирующих операции на фондовом рынке, нарушении правил аудита и махинациях с бухгалтерией.



Защита Ли Чжэ Ена эти обвинения опровергла, назвав заключение прокуратуры несправедливым. Адвокаты также сообщили, что обвиняемые будут «добросовестно участвовать» в судебном разбирательстве. По версии следствия, топ-менеджеры Samsung незаконно передали права управления конгломератом Ли Чжэ Ену от его отца и формального главы корпорации Ли Гон Хи, который с 2014 года прикован к постели и не появляется на публике. 25 октября 2020 года Ли Гон Хи умер.

У него остались вдова и трое детей — сын Ли Чжэ Ен, фактически руководящий Samsung последние пять лет, а также две дочери Ли Буджин и Ли Со Хён. В общей сложности Ли оставил после себя активы на 18 трлн вон (около $15,6 млрд). Как сообщал Yonhap со ссылкой на экспертов в сфере налогообложения, наследникам предстоит выплатить около 10 трлн вон ($8,87 млрд) налогов на наследство только за акции.



При этом семья главы Samsung может выплачивать налоги на протяжении нескольких лет: законодательство Южной Кореи предусматривает рассрочку платежей на срок пять лет и более. Ранее такой возможностью воспользовались наследники главы LG Group Ку Бон-Му, который умер в 2018 году.

