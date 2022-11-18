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TotalEnergies объяснила, почему осталась в России

Глава TotalEnergie: компания остается в России, чтобы обеспечивать поставки в Европу
Глава Total заверил, что компания соблюдает санкции, и как только ЕС введет их против российского газа, она расторгнет существующие контракты. В марте Total решила не продлевать договоры на закупку нефти
Патрик Пуянне
Патрик Пуянне (Фото: Benoit Tessier / Reuters)

Французская нефтегазовая компания TotalEnergies сохраняет присутствие в России, чтобы продолжать обеспечивать поставки энергоносителей в Европу, заявил гендиректор Патрик Пуянне в программе LCI.

По его словам, TotalEnergies сохранила контракт с заводом по сжижению природного газа, 70% продукции которого отправлялось в Европу. Он заявил, что контракт будет расторгнут, как только власти ЕС решат ввести санкции против российского газа.

Пуянне заверил, что TotalEnergies соблюдает ограничительные меры. По его словам, компания «вышла из всех видов деятельности, которая не имела никакого отношения к поставкам в Европу».

Глава TotalEnergies добавил, что компания постепенно собирается уходить из России, «обеспечив при этом поставки в Европу». Пуянне напомнил, что еще в марте было принято решение не инвестировать в новые проекты в стране из-за боевых действий на Украине. Позже компания сообщила, что столкнулась с обвинениями в свой адрес из-за продолжения деятельности в России, поэтому решила не заключать новые контракты на закупку российской нефти и продлевать имеющиеся. На выходе Total из российских проектов настаивали британские акционеры компании.

В начале июля компания согласилась передать «Зарубежнефти» 20% в Харьягинском месторождении. В конце TotalEnergies продала 49% в «Тернефтегазе» НОВАТЭКу, которому ранее принадлежал 51% в компании. 

TotalEnergies - четвертая по объему добычи нефтегазовая компания в мире после Royal Dutch Shell, BP и ExxonMobil, которые ранее сообщили о выходе из проектов в России и отказа от ее энергоносителей.

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