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TotalEnergies передаст «Зарубежнефти» долю в Харьягинском месторождении

Французской компании принадлежало 20% акций в проекте. В марте TotalEnergies отказалась от новых контрактов на закупку российской нефти и продления старых и от инвестиций в проекты в России
BRENT BRENT $101,19 -4,33%
Фото: Benoit Tessier / Reuters
Фото: Benoit Tessier / Reuters

TotalEnergies согласилась передать оставшиеся 20% в Харьягинском месторождении «Зарубежнефти», сообщает Reuters со ссылкой на заявление французской компании. Ее представитель отметил, что теперь сделку должны одобрить российские власти.

TotalEnergies участвовала в проекте 20 лет и ежемесячно получала около 100 тыс. т нефти для экспорта, пишет агентство. По информации двух его источников, в июне продавцом этой нефти вместо компании выступала «Зарубежнефть».

В марте TotalEnergies заявила, что не будет заключать новые контракты на закупку российской нефти и продлевать имеющиеся, прекратит инвестиции в проект «Арктик СПГ 2» и не будет инвестировать в новые проекты в России. В компании указали, что из-за законов страны не смогут найти покупателей не из России для своих миноритарных долей в бизнесе на ее территории, поэтому не будут отказываться от них, чтобы «не обогащать российских инвесторов, что противоречит цели санкций».

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Фото:Shutterstock

Изначально Total принадлежало 40% акций Харьягинского месторождения, но в 2016 году ее дочерняя структура «Тоталь Разведка Разработка Россия» передала «Зарубежнефть-Добыча Харьяга» 20%.

«Зарубежнефть» — российская государственная нефтяная компания. В числе ее активов — месторождения в НАО, включая Харьягинское, а также предприятия за рубежом. На Харьягинском месторождении ежегодно добывается около 1,9 млн т нефти.

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Теги
Евгения Воропаева Евгения Воропаева
Total Украина Зарубежнефть Харьягинское месторождение нефть
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