Exxon ушла из России после создания нового оператора «Сахалина-1»

В заявлении Exxon говорится, что российские власти «в одностороннем порядке ликвидировали» ее долю в проекте. Компания весной объявила о решении выйти из «Сахалина-1». В Госдуме оценили ущерб от ее действий в 4 млрд руб. в месяц

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Американская нефтекомпания ExxonMobil, прежний оператор проекта «Сахалин-1», объявила о полном уходе из России, сообщает Reuters.

В заявлении компании, которое приводит агентство, что российские власти «в одностороннем порядке ликвидировали» ее долю в проекте. «Дочке» ExxonMobil — Exxon Neftegaz Limited — принадлежало 30% в «Сахалине-1».

«Мы приложили все усилия для взаимодействия с российским правительством и другими заинтересованными сторонами», — заявил представитель компании. Он не уточнил, получила ли Exxon компенсацию за активы, стоимость которых оценивается более чем в $4 млрд, и будет ли оспаривать потери через международный арбитраж.

В марте, вскоре после начала военной операции на Украине, американская компания объявила о выходе из проекта и вывозе сотрудников из России. Затем, сообщали «Ведомости» со ссылкой на справку комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики, ExxonMobil блокировала работу «Сахалина-1»: в мае компания сократила добычу на проекте с 220 тыс. до 10 тыс. баррелей в сутки. По оценке парламентариев, совокупные потери страны от действий ExxonMobil составили не менее 20 млрд руб.

7 октября президент Владимир Путин подписал указ о создании нового оператора «Сахалина-1» и отстранении из него ExxonMobil. Новому оператору передаются все права и обязанности Exxon Neftegaz Limited, а все имущество консорциума, который вел проект, передается в собственность России.

В «Сахалине-1» также участвует «Роснефть» через свои родственные организации «РН-Астра» (8,5%) и «Сахалинморнефтегаз-Шельф» (11,5%). Кроме того, в него инвестировали японский консорциум Sodeco (30%) и индийская государственная нефтяная компания «ОНГК Видеш Лтд» (20%).