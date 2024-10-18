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Экс-главу Российской венчурной компании приговорили к четырем годам

Экс-глава РВК Повалко получил 4 года колонии за злоупотребление полномочиями
Александр Повалко
Александр Повалко (Фото: Станислав Красильников / ТАСС)

Бывшего генерального директора «Российской венчурной компании» (РВК) Александра Повалко приговорили к четырем годам колонии общего режима по делу о злоупотреблении полномочиями, передает «Интерфакс». Решение вынес Таганский суд Москвы.

Его задержали в июне 2020 года, перед этим в его доме и офисах РВК прошли обыски. Повалко вменили ч. 2 ст. 201 УК (злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия), которая предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.

Дело в отношении Повалко было связано с вложениями средств в иностранные венчурные проекты, ущерб от которых оценили в $2,2 млн. Как объясняли в РВК, компания предоставила заем дочернему фонду RVC I LP с целью инвестирования в Soft Machines Inc. В 2016-м фонд продал акции этой организации и реинвестировал часть вырученных средств в размере $3 млн в компанию Alion. Полученные от РВК деньги использовались для развития фирмы, утверждал глава Alion Energy Марк Кингсли.

Вместе с тем, как пишет «Коммерсантъ», Soft Machines Inc. вернула $2 млн из вложенных $5 млн, а остальные деньги обещала в 2022 году. Повалко обвинили в том, что он не обеспечил преждевременный возврат инвестиций в полном объеме.

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Россия Российская венчурная компания Александр Повалко уголовное дело
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