Глава ФРИИ назвал причину вынужденной потери денег госфондами

Глава ФРИИ предложил не инвестировать бюджетные деньги в венчурные проекты, поскольку госфондам приходится соблюдать множество процедур. В итоге они теряют деньги, что может привести к арестам, как это произошло с главой РВК

Кирилл Варламов (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Государственные венчурные фонды вынуждены больше волноваться о правильности соблюдения процедур, чем о перспективности проекта, в который они инвестируют, и иногда соблюдение процедур ведет к потере денег, что противоречит нормальной логике. Такое мнение высказал РБК директор Фонда развития интернет-инициатив (ФРИИ) Кирилл Варламов, комментируя арест главы Российской венчурной компании (РВК) Александра Повалко в начале лета этого года.

«До конца не понял, за что арестовали Повалко. Из того, что читал, следует, что он неверно трактовал какие-то корпоративные процедуры, но его желанием было не потерять деньги. Такой сигнал приведет к тому, что процессы еще чаще будут соблюдать ради процессов», — отметил Варламов.

В июне Повалко был отправлен под домашний арест по обвинению в бездействии: по версии следователей, он не добился досрочного погашения займа, выданного в 2012 году компании Soft Machines Inc. созданным при участии РВК фондом.

По словам Варламова, проблемы, подобные тем, что возникли у РВК, будут сопровождать и другие сделки, предполагающие инвестирование бюджетных денег в капитал венчурных компаний. Топ-менеджер считает, что государству необходимо перестать использовать для венчурных инвестиций бюджетные средства и перейти к другим инструментам. Например, многие страны разрешают тратить на венчур определенный процент пенсионных средств, стимулируют крупные корпорации инвестировать в венчур, освобождая их от налогов и т.д.