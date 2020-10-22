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Глава ФРИИ назвал причину вынужденной потери денег госфондами

Глава ФРИИ предложил не инвестировать бюджетные деньги в венчурные проекты, поскольку госфондам приходится соблюдать множество процедур. В итоге они теряют деньги, что может привести к арестам, как это произошло с главой РВК
Кирилл Варламов
Кирилл Варламов (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Государственные венчурные фонды вынуждены больше волноваться о правильности соблюдения процедур, чем о перспективности проекта, в который они инвестируют, и иногда соблюдение процедур ведет к потере денег, что противоречит нормальной логике. Такое мнение высказал РБК директор Фонда развития интернет-инициатив (ФРИИ) Кирилл Варламов, комментируя арест главы Российской венчурной компании (РВК) Александра Повалко в начале лета этого года.

«До конца не понял, за что арестовали Повалко. Из того, что читал, следует, что он неверно трактовал какие-то корпоративные процедуры, но его желанием было не потерять деньги. Такой сигнал приведет к тому, что процессы еще чаще будут соблюдать ради процессов», — отметил Варламов.

Глава ФРИИ — РБК: «Соблюдение процедур ведет к потере денег»
Технологии и медиа
Кирилл Варламов

В июне Повалко был отправлен под домашний арест по обвинению в бездействии: по версии следователей, он не добился досрочного погашения займа, выданного в 2012 году компании Soft Machines Inc. созданным при участии РВК фондом.

По словам Варламова, проблемы, подобные тем, что возникли у РВК, будут сопровождать и другие сделки, предполагающие инвестирование бюджетных денег в капитал венчурных компаний. Топ-менеджер считает, что государству необходимо перестать использовать для венчурных инвестиций бюджетные средства и перейти к другим инструментам. Например, многие страны разрешают тратить на венчур определенный процент пенсионных средств, стимулируют крупные корпорации инвестировать в венчур, освобождая их от налогов и т.д.

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Фото:Григорий Сысоев / РИА Новости

При этом одобренный правительством весной новый закон об инвестировании бюджетных средств, по мнению главы ФРИИ, даст «довольно существенные послабления», но в нем также сделан акцент на процесс, и сохраняется риск того, что процесс будет важнее результатов.

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Речь идет о разработанном Минэкономразвития законопроекте, в котором предложено учитывать «неопределенность рыночных, технологических перспектив реализации» инновационных проектов, что может привести к потере денег. Документ также предлагает оценивать эффективность госфондов на основании анализа всего портфеля инвестиций, а не конкретной сделки и рассматривать в качестве результатов деятельности фонда не только возврат денег, но и достижение каких-то показателей, например числа патентов, количества пользователей и т.д.

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Бизнес
Кирилл Варламов

Ранее на проблему отсутствия гарантий возврата вложений государства в инновационные проекты обращал внимание председатель совета директоров фонда «Сколково», председатель совета директоров группы «Ренова» Виктор Вексельберг.

«Вы не можете гарантировать, что инвестиции ваших инновационных проектов будут всегда успешными, а чувствительность государственных денег достаточно высока. Механизмы, которые остаются в основе государственных процедур, как направлять деньги в рискованные сферы, сегодня содержат родимые пятна прошлого и не позволяют правильно, эффективно организовать процесс. Всегда [приходится] оглядываться, как среагируют контролирующие органы», — заявил Вексельберг в интервью телеканалу РБК. По его словам, государство не может «бездумно и бесконтрольно» направлять свои деньги, но необходимо найти форматы, «которые, по крайней мере, не сдерживали бы разумных инвестиционных решений».

Авторы
Анна Балашова, Владислав Скобелев
ФРИИ венчурные инвестиции Александр Повалко РВК
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