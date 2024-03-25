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Экс-менеджеру РВК дали 6 лет за хищение ₽1,3 млрд под видом инвестиций

Суд в Москве приговорил к шести годам бывшего топ-менеджера РВК за мошенничество
Таганский суд столицы приговорил бывшего топ-менеджера РВК Яна Рязанцева и соучредителя фонда Bright Capital Михаила Чучкевича к шести и пяти с половиной годам соответственно за мошенничество в особо крупном размере
Михаил Чучкевич и Ян Рязанцев
Михаил Чучкевич и Ян Рязанцев (Фото: moscowcourts / Telegram)

Таганский районный суд Москвы приговорил бывшего топ-менеджера «Российской венчурной компании» (РВК) Яна Рязанцева и соучредителя фонда Bright Capital Михаила Чучкевича к шести и пяти с половиной годам колонии общего режима, следует из телеграм-канала судов общей юрисдикции столицы. Их признали виновными в преступлении, предусмотренном ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение).

Суд также частично удовлетворил гражданский иск РВК к Рязанцеву и Чучкевичу о возмещении вреда: с них взыскали в пользу компании 394,984 млн руб. Суд также передал РВК в счет погашения гражданского иска 2,183 млн руб. и $14,781 тыс. (1,368 млн руб.), которые были изъяты при обыске в офисе компании «Солар Менеджмент».

«Солар Менеджмент» была управляющей компанией группы «Энергия солнца». Она вместе с Bright Capital Management (входила в венчурный фонд Bright Capital) в августе 2014 года заявили, что вложат 10 млрд руб. в строительство шести электростанций на солнечной энергии в Астраханской области. В сентябре того же года «Солар Менеджмент» ввела в эксплуатацию солнечную электростанцию мощностью 250 кВт.

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В ноябре 2022 года «Коммерсантъ» сообщил, что прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по делу Рязанцева и Чучкевича. Их обвиняли в хищении из РВК 1,3 млрд руб. под видом инвестирования в американскую Alion Energy (специализируется на разработках и строительстве солнечных электростанций, робототехнике и автоматизации проектирования).

По версии следствия, в декабре 2012 года Рязанцев вошел в сговор с членом совета директоров Alion Energy Чучкевичем и они в 2012–2016 годах через британский фонд RVC I LP перечислили $22,7 млн (2,102 млрд руб.) по договорам займов со счета РВК на счет Alion Energy в Бинбанке. По данным Следственного комитета, средства эти переводили вопреки решениям совета директоров РВК. Эти деньги, по версии следствия, Рязанцев и Чучкевич перевели на счета других компаний, обналичили и присвоили.

В июне 2021 года бывшему гендиректору РВК Александру Повалко предъявили окончательное обвинение по ч. 2 ст. 201 УК (злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия). Повалко был задержан в июне 2020 года, за день до этого в его доме и офисах РВК прошли обыски. Адвокат Чучкевича заявил «Коммерсанту», что два дела расследуются отдельно.

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Рязанцев и Чучкевич были задержаны в июне 2018 года, но в марте 2019 года их освободили из-под стражи под подписку о невыезде.

В феврале 2022 года Таганский суд Москвы вернул уголовное дело Повалко в прокуратуру для устранения нарушений.

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