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Власти разрешат перерабатывать мусор около аэропортов

Власти планируют разрешить работу комплексов по переработке мусора на расстоянии менее 15 км от аэродромов. Но для этого собственникам таких объектов нужно убедиться, что они не будут привлекать птиц
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Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Собственники объектов по обращению с твердыми коммунальными, пищевыми и биологическими отходами, расположенных вблизи аэропортов, должны до 1 сентября 2023 года провести их орнитологическое исследование на предмет скопления птиц. Об этом говорится в протоколе совещания у вице-премьера Виктории Абрамченко (курирует в правительстве вопросы экологии), которое состоялось 16 сентября. У РБК есть копия документа, его подлинность подтвердил источник в правительстве.

Если по результатам исследования выяснится, что объект не привлекает птиц, он сможет располагаться в шестой подзоне приаэродромной территории (устанавливается на удалении до 15 км от аэродрома). Сейчас это запрещено постановлением правительства № 1460 от 2 декабря 2017 года, корректировка которого обсуждалась на совещании под руководством Абрамченко. Если окажется, что объект по обращению с отходами недостаточно защищен от птиц, его владелец должен в течение полугода принять меры, после чего провести повторное исследование, следует из документа.

Конкретные меры по корректировке постановления еще обсуждаются, сказала РБК представитель Абрамченко Марта Галичева. Предстоит разработать новые требования к комплексам по переработке отходов вблизи аэродромов, которые позволят располагать их на безопасном расстоянии, а также закрывать в случае, если они создают какую-либо угрозу. При этом будет использоваться комплексный подход для поддержки отрасли отходов производства и потребления, добавили в пресс-службе Минприроды.

Представитель Росавиации рекомендовал обратиться в Минтранс. РБК направил запрос в пресс-службу этого ведомства.

Почему власти озаботились переработкой отходов возле аэропортов

Сейчас значительное количество объектов по обработке, транспортированию, размещению, обеззараживанию и утилизации твердых коммунальных отходов расположены в границах шестой подзоны, то есть в непосредственной близости от аэропортов, а также на труднодоступных территориях Крайнего Севера. Это в разы усложняет эксплуатацию таких объектов, отмечают в пресс-службе Минприроды.

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Требования для размещения таких объектов рядом с аэродромами уточняются, так как в некоторых случаях риски для воздушного сообщения минимальны, передал РБК через представителя гендиректор «Российского экологического оператора» (РЭО, курирует мусорную реформу) Денис Буцаев. Например, расстояние от сортировок мусора до аэродрома может быть 10 км, а не 15 км, так как они не привлекают птиц — доступ к отходам физически закрыт, рассказывает он.

По словам Буцаева, орнитологические исследования могут затронуть около 170 таких объектов. Впоследствии их число может увеличиться, потому что будут создаваться новые комплексы, допускает он. В октябре 2020 года заместитель гендиректора РЭО Алексей Макрушин оценивал перенос аналогичного числа пунктов сортировки и свалок на расстояние более 15 км от аэропортов в 70 млрд руб. Это поможет при борьбе с птицами, которых часто много рядом с мусором, и обеспечит безопасность полетов, пояснял он.

В России есть несколько крупных объектов по переработке отходов, находящихся в непосредственной близости от аэропортов. Например, в Чебоксарах, Барнауле, а также у двух аэродромов в Липецкой области. Изменения в существующие требования к таким комплексам в значительной степени инициированы властями Санкт-Петербурга, замечает консультант председателя постоянной комиссии по городскому хозяйству и созданию комфортной городской среды Законодательного собрания этого города Александр Карпов. Там есть два проекта «Невского экологического оператора» по развитию комплексов по переработке отходов, находящихся в шестой подзоне приаэродромных территорий Пулково и Левашово, на базе которого Минобороны и «Газпром» планируют построить аэродром «совместного базирования». Земельные участки для их размещения подобраны как единственно возможные, заявлял губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов на другом совещании у Абрамченко, которое состоялось 15 апреля.

РБК направил запросы в пресс-службы администрации Санкт-Петербурга, аэропорта Пулково, Минобороны и «Газпрома».

Как птицы влияют на безопасность полетов

По данным Росавиации, с 2010 по 2021 год в России произошло три авиационных происшествия из-за столкновения с птицами. Последнее из них — в 2019 году с самолетом «Уральских авиалиний» при взлете из аэропорта в Жуковском. Но столкновения с птицами, которые не приводят к гибели людей или повреждению воздушного судна, происходят намного чаще, особенно летом. В среднем в июле бывает более 160 таких столкновений, в июле 2022 года — 185, следует из подсчетов ведомства.

По словам Карпова, c развитием технологий переработки мусора и инструментов по отпугиванию птиц вполне можно более гибко подходить и к размещению таких комплексов возле аэродромов, а не жестко и однозначно ограничивать их наличие строгим километражом. В шестой подзоне запрещено размещать объекты, способствующие привлечению и массовому скоплению птиц, а новые современные комплексы изначально проектируются с тем расчетом, чтобы исключить такую возможность, добавляет представитель «Невского экологического оператора».

В пресс-службе крупнейшего российского аэропорта Шереметьево отказались от комментариев. РБК направил запросы представителям Домодедово, Внуково и Жуковского.

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Артём Кореняко Артём Кореняко, Тимофей Дзядко Тимофей Дзядко
птица Аэропорт мусор Виктория Абрамченко
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