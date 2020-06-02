Глава «Уральских авиалиний» назвал причину аварии Airbus в Жуковском

Чайки, которые обычно гнездятся на свалках, попали в двигатели лайнера, что и привело к его аварийной посадке. Скуратов посоветовал аэропортам внимательнее относиться к проблеме, чтобы не платить за испорченные двигатели

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Расследование подтвердило, что причиной аварии Airbus A321 в Жуковском, при которой самолет был вынужден сесть в кукурузном поле, стало попадание чаек в двигатели лайнера. Об этом в интервью РБК сообщил глава «Уральских авиалиний» Сергей Скуратов.

«Абсолютно точно подтвердилось попадание чаек в двигатель. Это крупные птицы, из-за которых случился отказ одного двигателя полностью и значительная вибрация второго двигателя с предпосылками для [полного] отказа», — рассказал он.

На случай повторения подобных ситуаций авиакомпания, по словам Скуратова, ввела специальную программу подготовки пилотов, которую отрабатывают на тренажере. Он напомнил, что Жуковский после инцидента сразу ввел новую систему отпугивания птиц. Но свалки, привлекающие птиц, подобные той, которая была у Жуковского, есть и у других аэропортов.

«В Свердловской области была свалка вблизи Кольцово. Губернатор помог — ее закрыли, чаек стало значительно меньше. Кто-то в регионах реагирует быстро, кто-то медленно — через прокуратуру, но вопрос решается. Нужно понимать, что один двигатель стоит $15 млн. Аэропорты не настолько богаты, чтобы небрежно относиться к проблеме», — сказал он. Вопрос о том, заплатит ли Жуковский за испорченный двигатель, будут решать страховщики после официального завершения расследования.