Ликвидацию птичьей угрозы полетам в аэропортах России оценили в ₽70 млрд

После этой аварии власти обратили внимание на несанкционированную свалку всего в 2 км от аэропорта, к которой слетались стаи птиц. Жалобы на нее поступали с 2017 года, однако организаторы отделались штрафом на 500 тыс. руб. Сам аэропорт Жуковский, возле которого произошла авария, оценил расходы на орнитологическую безопасность в 26 млн руб. «Это оборудование, исследования, подготовка и проведение тендера на рекультивацию», — говорил РБК представитель аэропорта.

«Аэрофлот» предлагал создать отдельную компанию, которая займется предоставлением ловчих птиц и собак для повышения орнитологической защиты. Замминистра транспорта Александр Юрчик отмечал год назад, что орнитологическая безопасность — один из элементов системы безопасности полетов, но обеспечить ее на 100% все равно не удастся.

Как финансировать перенос свалок

Сумма 70 млрд руб. рассчитывалась без учета расходов на прокладку дорог и подключение к электричеству новых объектов для размещения и сортировки отходов, говорит Макрушин. По его словам, Российский экологический оператор уже отправил свои предложения по финансированию такого проекта в правительство и Минтранс. В пресс-службе Минтранса сообщили, что пока не получали обращение РЭО. РБК направил запрос в пресс-службу правительства.

«Перенос этих объектов — компетенция регионов, но по факту без федеральной помощи обойтись будет трудно. Вместо полигонов у аэропортов мы планируем новые объекты захоронения отходов в новых локациях. По необходимости переноса сортировок вопрос дополнительно решается с Росавиацией», — сказал замглавы РЭО. РБК направил запрос в Росавиацию.

По словам Макрушина, в целом по России дефицит мощностей для захоронения мусора (полигонов) оценивается в 20%, но в 20 регионах не хватает мощностей для захоронения более 50% образующихся там отходов. Возможность временного использования существующих полигонов на период до 2023 года позволяет решить проблему только отчасти, так как невозможно легализовать (законно использовать) полигоны, расположенные на землях поселений и лесного фонда. В связи с этим в проекте федеральной схемы по обращению с отходами предусмотрено строительство и реконструкция более 350 полигонов в период. Но при этом общее количество используемых объектов размещения отходов к 2024 году сократится почти в два раза — примерно до 700 полигонов. Согласно паспорту нацпроекта «Экология», к этому времени предусмотрено финансирование из бюджета рекультивации 191 свалки или полигона за 124 млрд руб. Рекультивация остальных полигонов и свалок по стоимости будет сопоставима со стоимостью строительства всей новой инфраструктуры по захоронению отходов в стране.