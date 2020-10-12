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Ликвидацию птичьей угрозы полетам в аэропортах России оценили в ₽70 млрд

Перенос свалок и пунктов сортировки возле аэропортов обойдется в 70 млрд руб., заявил замглавы Российского экологического оператора Алексей Макрушин. Из-за такой свалки в лайнер «Уральских авиалиний» птицы попали под Жуковским
Фото:Денис Воронин / АГН «Москва»
Фото: Денис Воронин / АГН «Москва»

Перенос мусорных свалок и сортировочных пунктов из приаэропортовых зон обойдется в 70 млрд руб. Об этом сообщил заместитель гендиректора Российского экологического оператора (РЭО) Алексей Макрушин в ходе презентации федеральной территориальной схемы по обращению с твердыми коммунальными отходами, передает корреспондент РБК.

70 млрд руб. на перенос свалок

По данным Макрушина, оценка в 70 млрд руб. предполагает стоимость переноса на расстояние более 15 км от аэропортов всех 169 объектов — свалок и пунктов сортировки. «Федеральная схема [по обращению с отходами] исключает строительство в этих зонах новых объектов и предусматривает перенос полигонов на безопасные участки», — говорится в его презентации.

Перенос свалок из приаэропортовых зон поможет при борьбе с птицами, которых часто много рядом с мусором, и обеспечит безопасность полетов, говорит Макрушин. На мусорных полигонах нередко обитают стаи птиц, что может угрожать безопасности полетов авиакомпаний, отмечали ранее и участники авиарынка. В августе 2019 года пассажирский лайнер «Уральских авиалиний», летевший из Москвы в Симферополь, после вылета из Жуковского столкнулся со стаей птиц, в результате чего были выведены из строя двигатели. Пилоты посадили самолет на расположенном неподалеку кукурузном поле. На борту было 226 пассажиров и семь членов экипажа, из них 76 обратились за медицинской помощью.

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Фото:Сергей Бобылев / ТАСС

После этой аварии власти обратили внимание на несанкционированную свалку всего в 2 км от аэропорта, к которой слетались стаи птиц. Жалобы на нее поступали с 2017 года, однако организаторы отделались штрафом на 500 тыс. руб. Сам аэропорт Жуковский, возле которого произошла авария, оценил расходы на орнитологическую безопасность в 26 млн руб. «Это оборудование, исследования, подготовка и проведение тендера на рекультивацию», — говорил РБК представитель аэропорта.

«Аэрофлот» предлагал создать отдельную компанию, которая займется предоставлением ловчих птиц и собак для повышения орнитологической защиты. Замминистра транспорта Александр Юрчик отмечал год назад, что орнитологическая безопасность — один из элементов системы безопасности полетов, но обеспечить ее на 100% все равно не удастся.

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Как финансировать перенос свалок

Сумма 70 млрд руб. рассчитывалась без учета расходов на прокладку дорог и подключение к электричеству новых объектов для размещения и сортировки отходов, говорит Макрушин. По его словам, Российский экологический оператор уже отправил свои предложения по финансированию такого проекта в правительство и Минтранс. В пресс-службе Минтранса сообщили, что пока не получали обращение РЭО. РБК направил запрос в пресс-службу правительства.

«Перенос этих объектов — компетенция регионов, но по факту без федеральной помощи обойтись будет трудно. Вместо полигонов у аэропортов мы планируем новые объекты захоронения отходов в новых локациях. По необходимости переноса сортировок вопрос дополнительно решается с Росавиацией», — сказал замглавы РЭО. РБК направил запрос в Росавиацию.

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Фото:Петр Ковалев / ТАСС

По словам Макрушина, в целом по России дефицит мощностей для захоронения мусора (полигонов) оценивается в 20%, но в 20 регионах не хватает мощностей для захоронения более 50% образующихся там отходов. Возможность временного использования существующих полигонов на период до 2023 года позволяет решить проблему только отчасти, так как невозможно легализовать (законно использовать) полигоны, расположенные на землях поселений и лесного фонда. В связи с этим в проекте федеральной схемы по обращению с отходами предусмотрено строительство и реконструкция более 350 полигонов в период. Но при этом общее количество используемых объектов размещения отходов к 2024 году сократится почти в два раза — примерно до 700 полигонов. Согласно паспорту нацпроекта «Экология», к этому времени предусмотрено финансирование из бюджета рекультивации 191 свалки или полигона за 124 млрд руб. Рекультивация остальных полигонов и свалок по стоимости будет сопоставима со стоимостью строительства всей новой инфраструктуры по захоронению отходов в стране.

340 млрд руб. на утилизацию и обработку отходов

Благодаря федеральной схеме по обращению с отходами появились точные данные о количестве объектов, которые необходимо построить для достижения национальных целей в области экологии. До 2024 года необходимо создать более 300 новых сортировочных комплексов, 180 объектов компостирования отходов и 90 объектов, на которых из отходов будет производиться топливо для цементных заводов, отметил Макрушин. Это 48 млн т мощностей по обработке отходов и 16 млн т мощностей по утилизации. Всего в России образуется ежегодно 63,5 млн т твердых коммунальных отходов.

Российский экологический оператор уже разработал типовые технологические решения, которые лягут в основу создания новой инфраструктуры отрасли и обеспечат контроль стоимости всей реформы. Объем инвестиций, необходимых для строительства объектов обработки и утилизации отходов, оценивается в сумму более 340 млрд руб. до 2024 года, сказал замглавы компании. По его словам, эта цифра не учитывает строительство полигонов и объектов энергетической утилизации и обезвреживания отходов.

Авторы
Людмила Подобедова, Мария Кокорева
мусор аэропорт птицы
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