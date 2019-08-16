В Подмосковье создали комиссию по свалкам около аэропорта Жуковский

Росприроднадзор и власти Московской области создали комиссию для поверки мусорных полигонов, располагающихся вблизи аэропорта Жуковский. Об этом заявил журналистам зампред правительства, министр экологии Подмосковья Дмитрий Куракин, передает корреспондент РБК.

«Росприроднадзор сегодня заявил, что со своей стороны они проведут необходимые надзорные мероприятия, чтобы усилить результаты нашей предыдущей надзорной деятельности. А самое главное, чтобы совместно с правительством Московской области выработать конкретные меры по улучшению экологической обстановки в целом и орнитологической обстановки в частности», — заявил журналистам Куракин.

Куракин добавил, что комиссия начнет работать публично в пятницу, 16 августа.

Накануне в Минприроды заявили, что нужно проверить возможное наличие свалок в районе аэропорта Жуковский. В ведомстве напомнили, что их запрещено размещать в радиусе 15 км от аэродрома. Заслуженный летчик-испытатель СССР Виктор Заболотский рассказывал РБК, что в районе аэропорта Жуковский летает много чаек, которые обитают около свалок.

Утром 15 августа из этого аэропорта вылетел самолет «Уральских авиалиний», в оба двигателя которого попали птицы. В результате он совершил вынужденную посадку в поле, при которой пострадали 76 человек.