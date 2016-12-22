ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2018Премия РБК СПб 2018C·News
Премия РБК 2018Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 66,42 65,04 EUR Нал. 76,33 74,92 USD Бирж. 65,73 +0,23 EUR Бирж. 75,49 +0,20 USD ЦБ. 65,72 +0,32 EUR ЦБ. 75,57 -0,08 EUR/USD 1,15 -0,00 BTC/USD Бирж. 6700,20 -34,60 IMOEX 2377,97 -1,39% RTSI 1137,85 -2,14% Brent 79,61 -0,19% DJIA 25389,78 -1,23% Nasdaq 7512,43 -1,70%
Управляющая НПФ «Роснефти» компания арендует бывший офис FIFA в Москве
Лента новостей
4 типа команд и как с ними работать: инструкция для руководителя 19:09, РБК и Volkswagen Россия и США не сумели разрешить спор в ВТО без арбитража 19:08, Экономика Саграда-Фамилия заплатит $41 млн за 133 года строительства без лицензии 19:03, Общество ЕС постановил создать санкционный механизм в ответ на кибератаки 18:58, Политика Глушаков опроверг сообщения о требовании вернуть его в основу «Спартака» 18:56, Спорт Спецпредставитель США пообещал России санкции «каждые один-два месяца» 18:55, Политика ФИДЕ ограничила пребывание на посту президента организации двумя сроками 18:45, Общество Управляющая НПФ «Роснефти» компания арендует бывший офис FIFA в Москве 18:38, Бизнес Тест: в команду какой хоккейной лиги вас выберут играть 18:35, РБК и Mastercard АвтоВАЗ решил сократить более 700 человек до конца года 18:29, Бизнес Шесть пострадавших в Керчи детей доставили в московскую клинику 18:18, Общество Хранить или избавляться: Bitcoin Cash подешевел до $445 18:17, Крипто 15 часов на одном заряде: обзор корпоративного ноутбука 18:05, РБК и Lenovo Путин рассказал о возросшей за годы любви к России 18:04, Политика Что в имени тебе моем: потребители ищут в брендах социальную позицию 17:51, Потребрынок  Умер солист группы «Нэнси» 17:47, Общество Акинфеев поступил в магистратуру РГУ нефти и газа 17:37, Общество Умер режиссер Александр Светлов 17:35, Общество Валютный счет российского резидента: как управлять капиталом за границей 17:30, РБК и FW Raiffeisen «Мы, как мученики, попадем в рай»: о чем говорил Путин в Сочи 17:28, Политика В Польше пообещали восстановить полк на границе с Россией 17:23, Политика Трамп пригрозил отправить военных на границу с Мексикой из-за мигрантов 17:20, Политика Путин назвал себя самым эффективным националистом 17:04, Политика Доступный стейк: как научиться разбираться в качестве мяса 17:02, РБК и Мираторг СМИ анонсировали переход нападающего «Манчестер Юнайтед» в «Ювентус» 16:59, Спорт Как выглядит будущий дворец Романа Абрамовича на Манхэттене 16:57, Стиль Путин пообещал не наносить ядерный удар первым 16:45, Политика British American Tobacco закроет производство в Саратове 16:45, Бизнес
Управляющая НПФ «Роснефти» компания арендует бывший офис FIFA в Москве
Бизнес, 18:38
0
Управляющая НПФ «Роснефти» компания арендует бывший офис FIFA в Москве
Группа «Регион» арендует бизнес-центр «Дом Парк Культуры» в центре Москвы, в котором раньше находилась штаб-квартира оргкомитета FIFA «Россия-2018». От покупки Dominion Tower, построенной по проекту Захи Хадид, компания отказалась
Эмблема чемпионата мира по футболу 2018 года на крыше бизнес-центра «Дом Парк Культуры» (Фото: Владимир Сергеев / РИА Новости)

Группа компания «Регион» планирует арендовать бизнес-центр «Дом Парк Культуры» на Зубовском бульваре, 11а, рассказали РБК источники в трех брокерских компаниях. «Договор находится на подписании. Компания скоро будет переезжать», — уточнил собеседник РБК в одной из компаний.

Общая площадь 16-этажного бизнес-центра — 7,5 тыс кв. м, арендная — 6,5 тыс кв. м. По данным Colliers International, cредняя ставка на аренду офисов класса А в Хамовниках составляет 41,6 тыс руб. за 1 кв. м в год (без учета НДС и операционных расходов). В Knight Frank уточняют, что запрашиваемая ставка аренды в «Дом Парк Культуры» — 38,9 тыс. руб. Но ГК «Регион» удалось договориться о более выгодных условиях: по данным источника РБК, знакомого с ходом переговоров, договор планируется подписать на пять лет по ставке аренды около 200 млн руб. в год (около 30 тыс. руб. за 1 кв. м). Таким образом общая стоимость аренды составит около 1 млрд руб. В ГК «Регион» и компании JLL, которая консультирует сделку, отказались от комментариев. В бизнес-центре «Дом Парк Культуры» не ответили на запрос РБК.

«Традиционно этот бизнес-центр занимал моноарендатор. В здании небольшие этажи, по 500 кв. м, но это компенсируется хорошим местоположением и возможностью разместить вывеску на фасаде», — говорит директор отдела офисных помещений CBRE Виктория Задорина.

Раньше офис ГК «Регион» находился в комплексе «Легион-1», который состоит из трех бизнес-центров на Большой Ордынке, 40. Этот комплекс перешел в собственность ФК «Открытие», и «Региону», как и другим арендаторам основного бизнес-центра, пришлось переезжать, поскольку банк планирует разместить в «Легионе-1» собственный офис. В июле «Ведомости» писали, что «Регион» может купить для своего офиса бизнес-центр Dominion Tower, построенный по проекту Захи Хадид на Шарикоподшипниковской улице. Но от этой покупки «Регион» отказался, в том числе из-за неэффективной планировки здания, говорит источник РБK на рынке коммерческой недвижимости.

Чем занимается «Регион»

ГК «Регион» занимается управлением активами, брокерским и банковским обслуживанием, депозитарной и лизинговой деятельностью и т.д. Всего в управлении компании находится средств на 479 млрд руб. ГК «Регион» принадлежит Сергею Сударикову (90%) и Андрею Жуйкову (10%).

Под управлением ГК «Регион» находится 386 млрд руб. пенсионных активов, говорится на сайте компании В том числе группа управляет НПФ «Нефтегарант», который был учрежден компанией «Роснефть».

Самолеты и футбол

Бизнес-центр в 2008 году построила компания Basilica Estate, которая ведет бизнес в России и Израиле. Согласно данным Росреестра и кипрского торгового реестра, среди акционеров компании и владельцев здания Геннадий Гольденберг, Майкл и Элдад Вайсы.

После постройки здание занимала авиакомпания «Трансаэро», офис был закрыт осенью 2015 года, после ее банкротства. Весной 2016 года здание арендовал оргкомитет «Россия-2018», созданный для проведения чемпионата мира по футболу.

В августе здание предлагалось к продаже за 3,7 млрд руб. Объявление было опубликовано, например, на портале ЦИАН, но сейчас снято с публикации. Basilica Estate пробовали продать здание и раньше, переговоры о его покупке вел поставщик лапши быстрого приготовления «​Доширак Рус».

По данным компании JLL, за январь—сентябрь 2018 года в Москве было сдано 906,4 тыс. кв. м офисов, и это на 42% больше, чем за тот же период прошлого года. Если включить в число сделок не только аренду, но и покупку офисов для собственного использования, объем сделок составит 983 тыс. кв. м, что на 28% больше, чем в прошлом году.

Автор: Надежда Федорова.
Теги: офисы , Коммерческая недвижимость
Главное
АвтоВАЗ решил сократить более 700 человек до конца года Бизнес
Главное
АвтоВАЗ решил сократить более 700 человек до конца года Бизнес
«Мы, как мученики, попадем в рай»: о чем говорил Путин в Сочи Политика
Россия и США не сумели разрешить спор в ВТО без арбитража Экономика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter