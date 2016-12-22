Управляющая НПФ «Роснефти» компания арендует бывший офис FIFA в Москве

Группа «Регион» арендует бизнес-центр «Дом Парк Культуры» в центре Москвы, в котором раньше находилась штаб-квартира оргкомитета FIFA «Россия-2018». От покупки Dominion Tower, построенной по проекту Захи Хадид, компания отказалась

Эмблема чемпионата мира по футболу 2018 года на крыше бизнес-центра «Дом Парк Культуры» (Фото: Владимир Сергеев / РИА Новости)

Группа компания «Регион» планирует арендовать бизнес-центр «Дом Парк Культуры» на Зубовском бульваре, 11а, рассказали РБК источники в трех брокерских компаниях. «Договор находится на подписании. Компания скоро будет переезжать», — уточнил собеседник РБК в одной из компаний.

Общая площадь 16-этажного бизнес-центра — 7,5 тыс кв. м, арендная — 6,5 тыс кв. м. По данным Colliers International, cредняя ставка на аренду офисов класса А в Хамовниках составляет 41,6 тыс руб. за 1 кв. м в год (без учета НДС и операционных расходов). В Knight Frank уточняют, что запрашиваемая ставка аренды в «Дом Парк Культуры» — 38,9 тыс. руб. Но ГК «Регион» удалось договориться о более выгодных условиях: по данным источника РБК, знакомого с ходом переговоров, договор планируется подписать на пять лет по ставке аренды около 200 млн руб. в год (около 30 тыс. руб. за 1 кв. м). Таким образом общая стоимость аренды составит около 1 млрд руб. В ГК «Регион» и компании JLL, которая консультирует сделку, отказались от комментариев. В бизнес-центре «Дом Парк Культуры» не ответили на запрос РБК.

«Традиционно этот бизнес-центр занимал моноарендатор. В здании небольшие этажи, по 500 кв. м, но это компенсируется хорошим местоположением и возможностью разместить вывеску на фасаде», — говорит директор отдела офисных помещений CBRE Виктория Задорина.

Раньше офис ГК «Регион» находился в комплексе «Легион-1», который состоит из трех бизнес-центров на Большой Ордынке, 40. Этот комплекс перешел в собственность ФК «Открытие», и «Региону», как и другим арендаторам основного бизнес-центра, пришлось переезжать, поскольку банк планирует разместить в «Легионе-1» собственный офис. В июле «Ведомости» писали, что «Регион» может купить для своего офиса бизнес-центр Dominion Tower, построенный по проекту Захи Хадид на Шарикоподшипниковской улице. Но от этой покупки «Регион» отказался, в том числе из-за неэффективной планировки здания, говорит источник РБK на рынке коммерческой недвижимости.

Чем занимается «Регион» ГК «Регион» занимается управлением активами, брокерским и банковским обслуживанием, депозитарной и лизинговой деятельностью и т.д. Всего в управлении компании находится средств на 479 млрд руб. ГК «Регион» принадлежит Сергею Сударикову (90%) и Андрею Жуйкову (10%). Под управлением ГК «Регион» находится 386 млрд руб. пенсионных активов, говорится на сайте компании В том числе группа управляет НПФ «Нефтегарант», который был учрежден компанией «Роснефть».

Самолеты и футбол

Бизнес-центр в 2008 году построила компания Basilica Estate, которая ведет бизнес в России и Израиле. Согласно данным Росреестра и кипрского торгового реестра, среди акционеров компании и владельцев здания Геннадий Гольденберг, Майкл и Элдад Вайсы.

После постройки здание занимала авиакомпания «Трансаэро», офис был закрыт осенью 2015 года, после ее банкротства. Весной 2016 года здание арендовал оргкомитет «Россия-2018», созданный для проведения чемпионата мира по футболу.

В августе здание предлагалось к продаже за 3,7 млрд руб. Объявление было опубликовано, например, на портале ЦИАН, но сейчас снято с публикации. Basilica Estate пробовали продать здание и раньше, переговоры о его покупке вел поставщик лапши быстрого приготовления «​Доширак Рус».

По данным компании JLL, за январь—сентябрь 2018 года в Москве было сдано 906,4 тыс. кв. м офисов, и это на 42% больше, чем за тот же период прошлого года. Если включить в число сделок не только аренду, но и покупку офисов для собственного использования, объем сделок составит 983 тыс. кв. м, что на 28% больше, чем в прошлом году.