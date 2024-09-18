Росгосцирк назвал сроки и стоимость реконструкции российских арен

За последние четыре года Росгосцирк смог отреставрировать около половины гостиниц и общежитий, где живут артисты во время гастролей. Но на реконструкцию зданий самих региональных цирков нужно около десяти лет

Сергей Беляков (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

На реконструкцию всех российских цирков, подведомственных Росгосцирку, уйдет около десяти лет. Об этом РБК рассказал глава компании Сергей Беляков.

Сейчас Росгосцирк управляет более чем 30 цирками по России. Гастрольная деятельность устроена так, что смена программ в каждом городе происходит одновременно раз в полтора-два месяца. Обновление репертуара дает регулярный приток новых посетителей. Для обеспечения этой деятельности в каждом городе присутствия у Росгосцирка есть собственные гостиницы и общежития. Жилой фонд, как утверждает Беляков, при прежнем руководстве компании не реставрировался около 40 лет. Но за последние четыре года компании удалось отремонтировать больше половины общежитий.

Второй вопрос — реконструкция самих зданий цирков. Текущее руководство Росгосцирка передает все новые строительные проекты в регионах публично-правовой компании «Единый заказчик в сфере строительства», говорит Беляков. Публично-правовая компания как технический заказчик принимает цирк на три года. Руководство Росгосцирка раз в квартал посещает стройки и осуществляет контроль. За четыре года таким образом уже были переданы пять цирков: иркутский, екатеринбургский, волгоградский, воронежский и тверской. Финансирование на реконструкцию цирков выделяет в рамках ФАИП, продолжает Беляков. Конкретных сумм глава Росгосцирка не называет, ссылаясь на специфику каждого проекта, но отмечает, что в среднем стоимость реконструкции одного цирка варьируется в пределах 2-3 млрд руб.