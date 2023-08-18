Титов призвал бизнес брать на работу «дисциплинированных осужденных»

Бизнес-омбудсмен заявил, что ФСИН «готова увеличить предложение» бизнесу по осужденным на исправительные работ и процитировал их обращение — «осужденные к принудительным работам — дисциплинированны»

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов предложил работодателям активней закрывать вакансии на производстве осужденным из исправительных центров Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН), рассказали РБК в пресс-службе Титова. Речь идет о людях, которым либо с самого начала суд назначил исправительные работы, либо заменил неотбытую часть наказания на более мягкий вид. Они живут в общежитиях под охраной и получают зарплату (с удержанием в пользу государства от 5 до 20%).

«По статистике ФСИН, сегодня услугами более 26 тысяч подобных специалистов пользуются около 1700 работодателей — в промышленном производстве, в строительстве, сельском хозяйстве, сфере услуг, жилищно-коммунальном хозяйстве, переработке мусора и так далее. ФСИН готова увеличить предложение», — заявил Титов РБК.

Бизнес-омбудсмен назвал осужденных к принудительным работам «дисциплинированной рабочей силой, которая находится под наблюдением и контролем со стороны сотрудников уголовно-исполнительной системы».

РБК направил запрос во ФСИН.

Практику принудительных работ стали применять с 2017 года, хотя в законодательство (ст. 53.1 УК) их включили еще в 2011 году. Заместитель директора ФСИН Валерий Максименко (позже осужденный к девяти годам лишения свободы за злоупотребления полномочиями и взяточничество) тогда сравнивал ее с вахтовыми работами, когда человек «работает вдали от дома», однако выбирать или менять работу он не может.

В первых исправительных центрах в Тюменской, Тамбовской областях, а также в Ставропольском и Приморском краях находились около 900 человек. Со временем они появились почти во всех регионах страны. По состоянию на апрель 2021 года на замену лишения свободы принудительными работами рассчитывали 182 тыс. человек, а вот исправительные центры были рассчитаны на 8200 человек.

В соответствии со статьей 53.1 УК принудительные работы применяются как альтернатива лишению свободы за совершение преступления небольшой или средней тяжести либо за совершение тяжкого преступления впервые. Принудительные работы назначаются на срок от двух месяцев до пяти лет, за исключением случаев замены наказания в виде лишения свободы принудительными работами в соответствии со ст.80.

В концепции развития уголовно-исполнительной системы России на период до 2030 года предполагалось, что задействовать их должны были на производствах именно уголовно-исполнительной системы, речь шла в том числе об обеспечении государственными, муниципальными и коммерческими заказами на производство продукции или выполнение каких-либо работ.

Привлекать осужденных из исправительных центров крупные компании начали несколько лет назад. В 2020 году Сбербанк устроил проект в Новосибирске, где приговоренные к принудительным работам работали с компьютерами, не подключенными к интернету и внутренним информационным системам. В их задачи входила разметка данных, например перевод в электронный формат небольших фрагментов рукописного текста.

В июле о планах привлечь осужденных для работы на логистических объектах (для обработки заказов на складах) объявил онлайн-маркетплейс Ozon. Там обещали, что такие люди не будут работать курьерами или на пунктах выдачи заказов.

В 2022 году осужденных за различные преступления стали привлекать к участию в военной операции на Украине. Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявлял, что эти люди «встают на путь добра, с которого трудно вернуть», а в будущем могут разбираться с террористами, колонизаторами и обидчиками российских интересов. При этом он настаивал на том, что выпускать из тюрем ради отправки на фронт нужно и тех, кто сидит по «тяжелым статьям», поскольку они более мотивированы оказаться на свободе.

В феврале 2023 года Пригожин сообщил, что набор заключенных в ЧВК «Вагнер» был полностью прекращен.



20 июня Государственная дума приняла закон, который разрешает призывать на службу по контракту граждан с судимостью в период действия военного положения, военного времени или мобилизации. Также нижняя палата одобрила закон который предполагает освобождение от уголовной ответственности и погашение судимости привлекаемых к участию в специальной военной операции. Освобождение от ответственности будет возможным, если осужденный получит госнаграду или уволится с военной службы по «отдельным основаниям, предусмотренным федеральным законом «О воинской обязанности и военной службе».