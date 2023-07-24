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Ozon решил взять на работу 500 осужденных

Ozon наймет на работу 500 осужденных россиян
Трудоустроить планируют россиян, осужденных впервые и живущих в исправительных центрах и колониях-поселениях. Такие сотрудники будут собирать и обрабатывать заказы на складах
Ozon OZON ₽2 190 +3,87% Купить
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Онлайн-маркетплейс Ozon планирует до конца 2023 года взять на работу более 500 осужденным с мягким режимом отбывания наказания, речь идет о логистических объектах в Ростове-на-Дону, Казани и Московской области.

Принимать на работу будут тех, кто осужден впервые и живет в исправительных центрах и колониях-поселениях, такие сотрудники будут собирать и обрабатывать заказы, при этом доля осужденных не превысит 10% от численности сотрудников каждого склада, сообщил Ozon. Они не будут работать в курьерской службе или пунктах выдачи заказов.

«Каждый участник проекта получит оплачиваемую работу, комфортные условия труда и возможность дополнительного заработка за сверхурочные рабочие часы», — говорится в сообщении компании (цитата по ТАСС). Инициатива призвана «помочь осужденным с социальной адаптацией и улучшить перспективы их трудоустройства в будущем».

Осужденных примут на работу в рамках проекта «Ozon без осуждения», который маркетплейс запустил в ноябре 2022 года вместе с управлением ФСИН по Санкт-Петербургу. Тогда в фулфилмент-центре в Колпино трудоустроили несколько десятков человек, которым были предписаны принудительные работы и самый мягкий режим отбывания наказания, рассказывали в компании «Фонтанке».

Как пишет Forbes, сейчас на петербургском складе компании работают 180 осужденных. Из них 30% признали виновными по ст. 228 УК (незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств), еще 40% — это участники ДТП, повлекших разного рода травмы, остальные — осужденные за экономические преступления, мелкие хулиганства и неуплату алиментов.

В 2020 году предоставлять рабочие места осужденным начал Сбербанк. Пилотный проект был запущен в Новосибирске, участники работали с компьютерами, не подключенными к интернету и внутренним информационным системам. В их задачи входила разметка данных, например перевод в электронный формат небольших фрагментов рукописного текста. АвтоВАЗ также планирует привлекать к работе на предприятии в Самарской области приговоренных к принудительным работам, говорил глава концерна Максим Соколов.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Ozon осужденные работа
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