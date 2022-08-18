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Экспорт цемента упал почти на 20% из-за санкций и укрепления рубля

Экспорт российского цемента упал на 19% из-за снижения продаж в ЕС и другие страны
Экспорт цемента из России в первом полугодии снизился на 19%, до 475,6 тыс. т: отгрузки упали как в Европу, так и в направлении основных покупателей — Казахстан и Белоруссию. Причины — сложности с логистикой и укрепление рубля
Фото: Кирилл Брага / РИА Новости
Фото: Кирилл Брага / РИА Новости

Экспорт цемента из России в первом полугодии 2022 года снизился на 19% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 475,6 тыс. т. Об этом говорится в аналитическом обзоре объединения производителей цемента «Союзцемент», с которыми ознакомился РБК. При этом производство этого стройматериала выросло на 8,1%, до 27,9 млн т. Это произошло на фоне роста внутреннего потребления цемента на 8,7%, до 27,6 млн т.

Доля цемента, поставляемого за рубеж, снизилась с 2,3 до 1,6% от общего объема производства. Основной объем экспорта российского цемента приходится на Казахстан и Белоруссию. Эти страны остались крупнейшими покупателями и в этом году — туда было поставлено 349 тыс. (-9% к прошлом году) и 66 тыс. т (-53%) соответственно. Кроме того, снизились поставки цемента в Южную Осетию и Украину.

Более чем на 70% снизились поставки в Финляндию и Латвию. В мае и июне цемент не экспортировался туда совсем, а с 10 июля вступили в силу ограничения пятого санкционного пакета, запрещающие поставки российского стройматериала в страны Европейского союза. Представитель «Союзцемента» поясняет, что экспорт в Европу снизился не только из-за политических причин, но и из-за невыгодных условий поставок для покупателей. Теперь принимающая сторона должна внести дополнительный залог за каждый вагон, который везет цемент, на случай его конфискации.

Почему снизился экспорт в «дружественные» страны

У компании «Аккерманн цемент», которая экспортирует цемент в Казахстан, поставки в эту страну за семь месяцев 2022 года снизились на 4%, говорит ее директор по продажам и логистике Оксана Бочарова. По ее словам, снижение связано с инфраструктурными ограничениями транзита через границу, возникшими во втором квартале 2022 года. В частности, после начала боевых действий на Украине 24 февраля отказались от работы с Россией датская компания Maersk, специализирующаяся на морских перевозках, и другие перевозчики. Морской транзит был частично переведен на железнодорожные отгрузки, это создало существенную нагрузку на пограничную железнодорожную инфраструктуру, рассказывает она. Из-за этого возникли ограничения по поставкам цемента в Казахстан, как железнодорожным, так и автомобильным транспортом.

Экспорт российского цемента в Казахстан мог снизиться также из-за того, что местные производители сократили поставки в Узбекистан и эти объемы остались на внутреннем рынке. «Раньше часть спроса в Узбекистане закрывалась казахстанскими заводами, а в 2022 году этот объем сократился вдвое из-за развития производства в Узбекистане», — уточняет Бочарова.

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Снижение поставок в Белоруссию также связано с насыщением внутреннего рынка. «Белоруссия до кризиса в основном поставляла цемент в Россию и Польшу. Сейчас страна не может вывозить цемент в Польшу и Калининград, соответственно, на ее внутреннем рынке оказалось больше цемента собственного производства», — говорит представитель «Союзцемента». В отношении белорусских производителей цемента тоже действуют западные санкции. Но если российские компании могут транзитом через Европу провозить цемент в Калининградскую область, то белорусские заводы эту возможность потеряли.

Сколько в России импортного цемента

Импорт цемента в Россию за первое полугодие 2022 года составил 793 тыс. т, это на 7,4% меньше, чем за тот же период прошлого года, подсчитали в «Союзцементе». Больше всего цемента в Россию поставляется из Белоруссии и Казахстана, импорт из этих стран за первое полугодие 2022 года составил 500 тыс. т (снижение год к году на 12%) и 113 тыс. т (-10%). Кроме того, почти на 41% снизился экспорт цемента из Турции. В то же время, по данным «Союзцемента», выросли объемы импорта из Украины, Ирана и Египта.

Выгоднее становится закупать цемент у местных поставщиков и из-за укрепления рубля, добавляет первый вице-президент «Сибирского цемента» Геннадий Рассказов. К примеру, если 1 июля 2021 года 1 руб. был равен 7,75 казахстанского тенге, то 1 июля 2022-го рубль подорожал на 14%, до 8,86 тенге. В августе курс стабилизировался на уровне примерно 7,8 тенге за рубль по курсу российского ЦБ.

Куда перенаправить цемент из России

Сокращение экспорта российского цемента в Белоруссию частично компенсируется увеличением поставок в Абхазию и Азербайджан, рассказывает представитель «Союзцемента». Но в холдинге «Сибирский цемент», который поставляет цемент в Казахстан и Азербайджан, отмечают снижение экспорта в эти две страны. «Тенденция снижения отгрузок в другие государства связана с развитием местных производств, которые за счет небольших транспортных издержек продают цемент дешевле, чем сибирские поставщики», — говорит Рассказов.

Однако в «Союзцементе» полагают, что по итогам года российские производители смогут компенсировать потери и выйти на показатели экспорта прошлого года, когда за рубеж было поставлено 1,3 млн т, за счет наращивания поставок в Казахстан, которые снова становятся прибыльным в условиях стабилизации курса рубля.

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Надежда Фёдорова Надежда Фёдорова
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