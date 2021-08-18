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Власти усовершенствуют законы для предотвращения разливов нефти в море

После разлива нефти на терминале под Новороссийском правительство поручило Минприроды и Минтрансу представить предложения по совершенствованию законов для предотвращения таких аварий. Площадь загрязнения оценили в 80 кв. км
Место разлива нефти рядом с Новороссийском
Место разлива нефти рядом с Новороссийском (Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости)

Вице-премьер Виктория Абрамченко поручила Минприроды, Минтрансу, Росприроднадзору, Ространснадзору и Ростехнадзору провести анализ действующих нормативных правовых актов в сфере безопасности эксплуатации морских терминалов при перевалке опасных грузов и загрязняющих веществ, а также при бункеровке судов. При необходимости они должны представить предложения по совершенствованию действующего законодательства для предотвращения и ликвидации загрязнения окружающей среды.

Об этом говорится в поручении Абрамченко от 13 августа (у РБК есть копия документа), его подлинность подтвердили представители вице-премьера и Минприроды. РБК направил запросы в пресс-службы Минтранса, Росприроднадзора, Ространснадзора и Ростехнадзора.

В КТК назвали причиной разлива нефти у Новороссийска заводской брак
Общество
Фото:Виталий Тимкив / РИА Новости

Поводом для такой ревизии законодательства стало происшествие под Новороссийском, где 7 августа при погрузке танкера Minerva Symphony разлилась нефть на морском терминале. Каспийский трубопроводный консорциум (КТК), владеющий этим терминалом, оценил площадь разлива в 200 кв. м, а Институт космических исследований РАН со ссылкой на спутниковые данные заявил о загрязнении на площади почти 80 кв. км. Эколог Евгений Витишко назвал этот разлив самым глобальным загрязнением на юге России за последние десять лет. По факту аварии возбуждено уголовное дело, в КТК следственные органы провели обыски.

Ранее Абрамченко поручила Ростехнадзору и Росприроднадзору организовать проверки деятельности операторов терминалов морских портов, осуществляющих перевалку нефтепродуктов, в том числе «в части готовности к ликвидации разливов нефти».

В морских портах пройдут проверки после разлива нефти под Новороссийском
Общество
Фото:Эрик Романенко / ТАСС

Гендиректор КТК Николай Горбань назвал основной версией аварии «скрытый» заводской брак гидрокомпенсатора выносного устройства для погрузки нефти на танкер. По его словам, компания готовит претензию к производителю.

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Автор
Людмила Подобедова Людмила Подобедова
разлив нефти авария КТК Виктория Абрамченко
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В КТК назвали причиной разлива нефти у Новороссийска заводской брак
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