Греция возобновила выдачу виз россиянам
Генеральное консульство Греции в Москве возобновило работу визового и гражданского отделов после приостановки из-за высылки греческих дипломатов из России, сообщила РБК секретарь посольства Греции в России Деспина Николаиду.
Россия 27 июня объявила восемь сотрудников посольства Греции персонами нон грата и потребовала,чтобы они покинули страну. Так Москва ответила на высылку 12 работников дипломатических и консульских представительств России в стране 6 апреля.
Российский МИД выразил послу Греции Екатерини Нассику «решительный протест в связи с конфронтационным курсом греческих властей в отношении России, включая поставки вооружений и военной техники киевскому режиму».
В связи с этим Генконсульство Греции в России приостановило работу визового и гражданского отделов с 29 июня.