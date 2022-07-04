Греция возобновила выдачу виз россиянам

Генконсульство Греции приостанавливало выдачу виз c 29 июня после высылки из России восьми своих дипломатов. После приостановки работы выдача виз возобновлена

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Генеральное консульство Греции в Москве возобновило работу визового и гражданского отделов после приостановки из-за высылки греческих дипломатов из России, сообщила РБК секретарь посольства Греции в России Деспина Николаиду.

Россия 27 июня объявила восемь сотрудников посольства Греции персонами нон грата и потребовала,чтобы они покинули страну. Так Москва ответила на высылку 12 работников дипломатических и консульских представительств России в стране 6 апреля.

Российский МИД выразил послу Греции Екатерини Нассику «решительный протест в связи с конфронтационным курсом греческих властей в отношении России, включая поставки вооружений и военной техники киевскому режиму».

В связи с этим Генконсульство Греции в России приостановило работу визового и гражданского отделов с 29 июня.