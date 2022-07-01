Финляндия сняла ограничения на прием визовых заявлений в России

Финляндия отменила антиковидные ограничения на выдачу шенгенских виз россиянам. В то же время со стороны России еще действуют ограничения на выезд в республику

Фото: Shoja Lak / Getty Images

Финляндия с 1 июля отменила ограничения на выдачу шенгенских виз россиянам.

Накануне генкосульство Финляндии в России сообщило, что в связи со снятием антиковидных ограничений на въезд в страну отменяются требования о предъявлении сертификата вакцинации от COVID-19 или отрицательного ПЦР-теста и об обязательном тестировании на пунктах пересечения границы.

«В связи со снятием ограничений на въезд Финляндия также снимает ограничения на прием визовых заявлений с 1 июля», — говорилось в сообщении посольства.

Посольство также сообщило, что рассмотрение заявлений на визу россиян будет идти согласно визовому кодексу ЕС. «Между ЕС и Россией существует действующее соглашение об упрощении выдачи виз, но в связи с санкциями применение ряда его положений частично приостановлено. Со стороны ЕС приостановление соглашения касается представителей официальных российских делегаций, в частности дипломатов и бизнесменов», — уточнили в генконсульстве страны.

Сертификаты о вакцинации или ПЦР-тесты для пересечения границы не потребуются.

До этого с октября Финляндия выдавала визы не всем желающим россиянам — въехать в страну могли только те, у кого была ранее полученная шенгенская виза не менее чем на два года или кто планировал поездку в связи с деловыми целями. Выдачу первичных шенгенских виз она не производила.

Читайте на РБК Pro Pro Стань моим менти: как и чему сотрудники могут учиться друг у друга Стань моим менти: как и чему сотрудники могут учиться друг у друга Инструкции Pro Что надо учесть компании, создавая корпоративный суперапп для сотрудников Что надо учесть компании, создавая корпоративный суперапп для сотрудников Инструкции Pro Пять ошибок в PR, которые приведут бизнес к убыткам в 2022 году Пять ошибок в PR, которые приведут бизнес к убыткам в 2022 году Статьи Pro Импортозаместить ПО и не выгореть: советы, которые помогут сберечь кадры Импортозаместить ПО и не выгореть: советы, которые помогут сберечь кадры Инструкции Pro 7 навыков высокоэффективных людей 7 навыков высокоэффективных людей Саммари Pro Инфляция по всему миру выходит из-под контроля. К чему это приведет Инфляция по всему миру выходит из-под контроля. К чему это приведет Статьи Pro Вас здесь знать не знают: как компании выстроить репутацию в новой стране Вас здесь знать не знают: как компании выстроить репутацию в новой стране Инструкции Pro Правда ли, что под кондиционером можно простыть Правда ли, что под кондиционером можно простыть Статьи

С 11 апреля в Москве, Петрозаводске и Мурманске прием заявлений на разрешение на пребывание в Финляндии перешел в визовые центры VFS Global. В Санкт-Петербурге эта функция перешла визовому центру еще в прошлом году. Подача заявлений в визовых центрах возможна только по предварительной записи.

До пандемии коронавируса Финляндия занимала первое место по числу выдаваемых в России шенгенских виз и была в тройке самых популярных среди россиян стран (на первом и втором месте по числу туристов были Турция и Абхазия). В 2019 году представительства Финляндии в России выдали в общей сложности 790 тыс. шенгенских виз. В том же году россияне совершили туда 3,7 млн поездок.

В 2020 году Финляндия закрыла границу для российских туристов из-за пандемии коронавируса. В прошлом июне она разрешила въезд некоторым категориям российских граждан — тем, у кого есть в стране родственники, а также владельцам недвижимости на ее территории.

Попасть в Финляндию сейчас можно только на автомобиле или через другие страны. Прямые полеты Россия запретила в качестве ответа на решение Евросоюза закрыть небо для российских самолетов, а железнодорожное сообщение было прервано в марте, когда финская железнодорожная компания VR Group разорвала отношения с РЖД из-за санкций.

Со стороны России в силе распоряжение правительства РФ № 763-р, которое запрещает выезд в Финляндию в туристических целях. Выехать можно только при наличии там вида на жительство, второго гражданства, работы, родственников или на лечение.