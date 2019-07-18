Новые акционеры запустили Антипинский НПЗ

Антипинский НПЗ приостановил работу в апреле, поскольку предприятию было не на что покупать сырье. О планах возобновить работу завода стало известно после ареста его бывшего владельца Дмитрия Мазурова

Антипинский НПЗ (Фото: annpz.ru)

Антипинский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в Тюменской области возобновил работу, сообщается на сайте Сбербанка. Оператором проекта является ООО «Сокар Энергоресурс», совместное предприятие Сбербанка и кипрского офшора Socar Russia Investments.

Первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин заявил, что, несмотря на то что банк — основной кредитор НПЗ, у него нет опыта менеджмента на подобных предприятиях. «Для управления проектом мы нашли профессиональных профильных инвесторов, которые смогут обеспечить эффективное операционное управление. Новые акционеры завода привлекли финансирование и организовали запуск производства нефтепродуктов по давальческой схеме», — объявил он.

Антипинский НПЗ — крупнейший в России независимый нефтеперерабатывающий завод, его мощность составляет 9 млн т в год, его основателем является бизнесмен Дмитрий Мазуров. Предприятие достроили в 2018 году, оно создано на кредиты Сбербанка, к концу прошлого года долги НПЗ перед финансовой организацией достигли $2,9 млрд.

В ноябре 2018 года гендиректором завода стал Максим Андриасов, в апреле текущего года предприятие остановило работу, а через месяц обратилось в Арбитражный суд с иском о собственном банкротстве, указав в документах долги на сумму 346 млрд руб.