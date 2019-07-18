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Антипинский НПЗ ,  
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Новые акционеры запустили Антипинский НПЗ
Антипинский НПЗ приостановил работу в апреле, поскольку предприятию было не на что покупать сырье. О планах возобновить работу завода стало известно после ареста его бывшего владельца Дмитрия Мазурова
Антипинский НПЗ (Фото: annpz.ru)

Антипинский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в Тюменской области возобновил работу, сообщается на сайте Сбербанка. Оператором проекта является ООО «Сокар Энергоресурс», совместное предприятие Сбербанка и кипрского офшора Socar Russia Investments.

Первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин заявил, что, несмотря на то что банк — основной кредитор НПЗ, у него нет опыта менеджмента на подобных предприятиях. «Для управления проектом мы нашли профессиональных профильных инвесторов, которые смогут обеспечить эффективное операционное управление. Новые акционеры завода привлекли финансирование и организовали запуск производства нефтепродуктов по давальческой схеме», — объявил он.

Антипинский НПЗ — крупнейший в России независимый нефтеперерабатывающий завод, его мощность составляет 9 млн т в год, его основателем является бизнесмен Дмитрий Мазуров. Предприятие достроили в 2018 году, оно создано на кредиты Сбербанка, к концу прошлого года долги НПЗ перед финансовой организацией достигли $2,9 млрд.

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Суд отправил основателя Антипинского НПЗ Дмитрия Мазурова в СИЗО

В ноябре 2018 года гендиректором завода стал Максим Андриасов, в апреле текущего года предприятие остановило работу, а через месяц обратилось в Арбитражный суд с иском о собственном банкротстве, указав в документах долги на сумму 346 млрд руб.

В том же месяце Сбербанк стал владельцем кипрской Vikay Industrial Limited, которой принадлежат 80% завода. В июне контроль над НПЗ перешел к ООО «Сокар Энергоресурс».

Экс-владельца НПЗ Мазурова задержали в Шереметьево 13 июля, он проходит подозреваемым по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере, заявление на него подал Сбербанк. По версии банка, Мазуров не вернул $29 млн из кредита на $100 млн, сам бизнесмен назвал обвинения фарсом и заявил, что банк оказывает давление на следствие. Суд арестовал его до 12 сентября.

Фотогалерея 
Бизнес за решеткой: кто из предпринимателей побывал под следствием

Автор: Константин Нагаев
Теги: Антипинский НПЗ, «Сбербанк»
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