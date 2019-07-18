Минздрав отказался от цели снизить число курильщиков до 5% к 2035 году

Минздрав изменил прогноз насчет числа курильщиков в России к 2035 году. В концепции по борьбе с курением раньше фигурировал показатель в 5% курящих, в последней версии — 21%. Сейчас доля любителей табака почти такая же — 22,5%

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Минздрав пересмотрел целевые показатели относительно доли курильщиков в России к 2035 году, следует из новой версии проекта Концепции осуществления государственной политики противодействия потреблению табака в России на 2019–2035 годы (есть у РБК, собеседник, близкий к министерству, подтвердил подлинность документа). В предыдущей версии через 15 лет число курящих предполагали сократить до 5%, в новой этот показатель оказался на уровне 21%.

Базовое значение для 2019-го, заложенное в концепции, — 29%. Но, согласно данным Росстата, курильщиками сейчас являются 22,5% россиян. В ходе проведенного опроса 5,4% респондентов заявили, что не могут жить без табака. Наибольшее распространение курения зафиксировано у возрастной группы 40–50 лет, в ней 32,5% — курильщики.

В Минздраве не пояснили, с чем связано снижение целевого показателя в четыре раза. Вариант не финальный, поэтому комментировать преждевременно, ответили на запрос РБК в пресс-службе ведомства.

По информации источника РБК, знакомого с разработкой концепции, документ направлен на согласование в Минпромторг и Федеральную антимонопольную службу. В пресс-службе министерства подтвердили получение доработанной редакции проекта антитабачной концепции, и заметили, что пока позиция министерства формируется. На запрос РБК в ФАС на момент публикации не ответили. Ранее начальник контрольно-финансового управления ведомства Владимир Мишеловин сообщал, что у него есть вопросы к новому варианту концепции и они носят принципиальный и системный характер.