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Минздрав отказался от цели снизить число курильщиков до 5% к 2035 году
Минздрав изменил прогноз насчет числа курильщиков в России к 2035 году. В концепции по борьбе с курением раньше фигурировал показатель в 5% курящих, в последней версии — 21%. Сейчас доля любителей табака почти такая же — 22,5%
Фото: Kacper Pempel / Reuters

Минздрав пересмотрел целевые показатели относительно доли курильщиков в России к 2035 году, следует из новой версии проекта Концепции осуществления государственной политики противодействия потреблению табака в России на 2019–2035 годы (есть у РБК, собеседник, близкий к министерству, подтвердил подлинность документа). В предыдущей версии через 15 лет число курящих предполагали сократить до 5%, в новой этот показатель оказался на уровне 21%.

Базовое значение для 2019-го, заложенное в концепции, — 29%. Но, согласно данным Росстата, курильщиками сейчас являются 22,5% россиян. В ходе проведенного опроса 5,4% респондентов заявили, что не могут жить без табака. Наибольшее распространение курения зафиксировано у возрастной группы 40–50 лет, в ней 32,5% — курильщики.

В Минздраве не пояснили, с чем связано снижение целевого показателя в четыре раза. Вариант не финальный, поэтому комментировать преждевременно, ответили на запрос РБК в пресс-службе ведомства.

По информации источника РБК, знакомого с разработкой концепции, документ направлен на согласование в Минпромторг и Федеральную антимонопольную службу. В пресс-службе министерства подтвердили получение доработанной редакции проекта антитабачной концепции, и заметили, что пока позиция министерства формируется. На запрос РБК в ФАС на момент публикации не ответили. Ранее начальник контрольно-финансового управления ведомства Владимир Мишеловин сообщал, что у него есть вопросы к новому варианту концепции и они носят принципиальный и системный характер.

Почему Минздрав пересмотрел прогноз

Пятипроцентная доля курильщиков к 2035 году была недостижимым показателем, считает председатель правления Института развития общественного здравоохранения Юрий Крестинский: «Таких цифр удалось бы достичь, может быть, в случае применения мер материального стимулирования. Например, если бы для курильщиков сделали обязательный соплатеж в фонд обязательного медицинского страхования. Поэтому 21% — более достижимый показатель».

Радикальный пересмотр заявленной в концепции цели снизить распространение курения среди взрослого населения к 2035 году с 5% до 21% показывает, что исключительно запретительный и ограничительный подход к решению этой проблемы себя исчерпывает, считает вице-президент по корпоративным вопросам аффилированных компаний «Филип Моррис Интернэшнл» в России Сергей Слипченко. Он не работает в случае самой зависимой категории курильщиков, отметил он. Основной целью концепции должно быть снижение заболеваемости и смертности, связанных с табакокурением, а не вывод легальной отрасли из экономической деятельности, пояснил Слипченко.

Новые ориентиры Минздрава предполагают снижение курения табака в стране на 28% за ближайшие 16 лет — это в среднем на 1,7% в год, прокомментировал новые целевые показатели генеральный директор JUUL Labs в России Виктор Украинский. Такие показатели выглядят достижимыми, отметил он. По мнению Украинского, «более конструктивное» отношение к электронным системам доставки никотина может помочь ускорить достижение этих целей.

Сколько времени пытаются написать концепцию

Разработкой антитабачной концепции занимается Минздрав. Министерство обнародовало ее первую версию в конце 2016 года, в ней содержались жесткие требования, такие как, например, полный запрет продавать табачную продукцию гражданам, родившимся после 2015 года. Информация о предыдущей версии была опубликована в конце мая.

Что еще изменилось в подходах Минздрава

Еще одно изменение в концепции коснулось предотвращения незаконного оборота и производства табачных изделий и никотиносодержащей продукции, а также порядка утилизации оборудования, которое используется для незаконного производства. Как пояснили РБК в пресс-службе министерства, это было предложение одного из ведомств в рамках борьбы с незаконной торговлей. В предыдущей версии документа Минздрав не уделил внимания нелегальному рынку.

Предложенные меры по утилизации отрасль поддерживает. В пресс-службе «Империал Тобакко» в России назвали учет и уничтожение конфискованного оборудования для производства паленых сигарет разумной и долгожданной мерой.

Директор по правовым вопросам и внешним корпоративным связям «БАТ Россия» Яна Гуськова сказала, что в компании поддерживают эту инициативу. «Если бы нас привлекли к обсуждению концепции, мы бы могли предложить и другие меры для борьбы с нелегальными сигаретами, — заметила она РБК. — Например, введение ограничений по объему продукции на ввоз из стран Таможенного союза, увеличение штрафов и прочее».

Производители нелегальных табачных изделий часто арендуют технологическое оборудование, и после конфискации в рамках уголовного дела оно возвращается к формально добросовестному собственнику, напомнил директор по связям с государственными органами JTI Россия Василий Груздев. В итоге это оборудование опять используется незаконным образом, отметил он.

Серый рынок табачных изделий в России ежегодно растет. Этому способствует нелегальный ввоз из соседних стран и рост нелегального производства. Отчеты по нему раз в год представляют исследовательские компании Nielsen и Kantar TNS. Согласно последнему отчету Nielsen, опубликованному в ноябре 2018 года, доля контрафактной и контрабандной продукции в третьем квартале — 8,4% рынка. В июле—сентябре 2017 года она оценивалась в 4,5%. Согласно оценкам Kantar TNS (исследование в январе-феврале 2019 года), левые сигареты заняли 10,3% российского рынка по сравнению с 7,7% годом ранее. Порог в 10% был превышен за всю время исследования агентством российского табачного рынка (с 2014 года).

Еще одну оценку представила в этом году консалтинговая компания KPMG. Согласно подсчетам ее аналитиков, страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) недополучили около $1 млрд налогов из-за роста продаж нелегальной табачной продукции.

Авторы: Ольга Дубравицкая, Полина Звездина
При участии: Ирина Парфентьева
Теги: Минздрав, борьба с курением
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