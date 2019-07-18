Минздрав отказался от цели снизить число курильщиков до 5% к 2035 году

Почему Минздрав пересмотрел прогноз
Пятипроцентная доля курильщиков к 2035 году была недостижимым показателем, считает председатель правления Института развития общественного здравоохранения Юрий Крестинский: «Таких цифр удалось бы достичь, может быть, в случае применения мер материального стимулирования. Например, если бы для курильщиков сделали обязательный соплатеж в фонд обязательного медицинского страхования. Поэтому 21% — более достижимый показатель».
Радикальный пересмотр заявленной в концепции цели снизить распространение курения среди взрослого населения к 2035 году с 5% до 21% показывает, что исключительно запретительный и ограничительный подход к решению этой проблемы себя исчерпывает, считает вице-президент по корпоративным вопросам аффилированных компаний «Филип Моррис Интернэшнл» в России Сергей Слипченко. Он не работает в случае самой зависимой категории курильщиков, отметил он. Основной целью концепции должно быть снижение заболеваемости и смертности, связанных с табакокурением, а не вывод легальной отрасли из экономической деятельности, пояснил Слипченко.
Новые ориентиры Минздрава предполагают снижение курения табака в стране на 28% за ближайшие 16 лет — это в среднем на 1,7% в год, прокомментировал новые целевые показатели генеральный директор JUUL Labs в России Виктор Украинский. Такие показатели выглядят достижимыми, отметил он. По мнению Украинского, «более конструктивное» отношение к электронным системам доставки никотина может помочь ускорить достижение этих целей.
Сколько времени пытаются написать концепцию
Разработкой антитабачной концепции занимается Минздрав. Министерство обнародовало ее первую версию в конце 2016 года, в ней содержались жесткие требования, такие как, например, полный запрет продавать табачную продукцию гражданам, родившимся после 2015 года. Информация о предыдущей версии была опубликована в конце мая.
Что еще изменилось в подходах Минздрава
Еще одно изменение в концепции коснулось предотвращения незаконного оборота и производства табачных изделий и никотиносодержащей продукции, а также порядка утилизации оборудования, которое используется для незаконного производства. Как пояснили РБК в пресс-службе министерства, это было предложение одного из ведомств в рамках борьбы с незаконной торговлей. В предыдущей версии документа Минздрав не уделил внимания нелегальному рынку.
Предложенные меры по утилизации отрасль поддерживает. В пресс-службе «Империал Тобакко» в России назвали учет и уничтожение конфискованного оборудования для производства паленых сигарет разумной и долгожданной мерой.
Директор по правовым вопросам и внешним корпоративным связям «БАТ Россия» Яна Гуськова сказала, что в компании поддерживают эту инициативу. «Если бы нас привлекли к обсуждению концепции, мы бы могли предложить и другие меры для борьбы с нелегальными сигаретами, — заметила она РБК. — Например, введение ограничений по объему продукции на ввоз из стран Таможенного союза, увеличение штрафов и прочее».
Производители нелегальных табачных изделий часто арендуют технологическое оборудование, и после конфискации в рамках уголовного дела оно возвращается к формально добросовестному собственнику, напомнил директор по связям с государственными органами JTI Россия Василий Груздев. В итоге это оборудование опять используется незаконным образом, отметил он.
Серый рынок табачных изделий в России ежегодно растет. Этому способствует нелегальный ввоз из соседних стран и рост нелегального производства. Отчеты по нему раз в год представляют исследовательские компании Nielsen и Kantar TNS. Согласно последнему отчету Nielsen, опубликованному в ноябре 2018 года, доля контрафактной и контрабандной продукции в третьем квартале — 8,4% рынка. В июле—сентябре 2017 года она оценивалась в 4,5%. Согласно оценкам Kantar TNS (исследование в январе-феврале 2019 года), левые сигареты заняли 10,3% российского рынка по сравнению с 7,7% годом ранее. Порог в 10% был превышен за всю время исследования агентством российского табачного рынка (с 2014 года).
Еще одну оценку представила в этом году консалтинговая компания KPMG. Согласно подсчетам ее аналитиков, страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) недополучили около $1 млрд налогов из-за роста продаж нелегальной табачной продукции.