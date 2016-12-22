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Эксперты сообщили об удвоении доли нелегальных сигарет в России
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Эксперты сообщили об удвоении доли нелегальных сигарет в России
Общество, 13:01
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Эксперты сообщили об удвоении доли нелегальных сигарет в России
По данным экспертов Nielsen, в третьем квартале 2018 года доля нелегальных сигарет на российском рынке достигла 8,4%. При этом в отдельных городах она оказалась в разы выше
Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Доля нелегальных сигарет, при продаже которых не был уплачен акциз в бюджет России, за последний год выросла почти вдвое, свидетельствуют результаты исследования, проведенного независимой исследовательской группой Nielsen. По ее данным, в третьем квартале 2018 года доля таких сигарет, к числу которых относится, в частности, контрафактная и контрабандная продукция, выросло до 8,4% от общего объема российского рынка против 4,5% в июле-сентябре 2017 года.

«Двукратный рост нелегального рынка обусловлен растущим притоком более дешевых сигарет из стран ЕАЭС (Белоруссии, Армении, Киргизии и Казахстана) и дальнего зарубежья, а также стремительным распространением нелегальной продукции, находящейся в обороте без акцизной марки или с подозрительной акцизной маркой, включая сигареты, на которых не указан ни адрес производства, ни наименование производителя. Доля таких сигарет за год выросла в практически в три раза», — отмечается в отчете Nielsen.

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Эксперты отмечают быстрый рост доли нелегальных сигарет на территориях, примыкающих к границам с Белоруссией и Казахстаном, где цены на табачную продукцию заметно ниже российских. Так, например, в городе Рубцовск (Алтайский край), расположенном примерно в 40 км от границы с Казахстаном, нелегальными оказались почти 59% собранных исследователями сигаретных пачек. В городе Шахты (Ростовская область), расположенном неподалеку от границы с Украиной, доля нелегальных сигарет превысила треть (34%).

«Лидер антирейтинга среди крупных городов (от 500 000 человек) — Ростов-на-Дону, где каждая третья выкуренная сигарета имеет нелегальное происхождение. В Новокузнецке на нелегальные сигареты приходится 21,5% продаж табака, а в Пензе и Омске — свыше 15%», — отмечается в отчете NIelsen.

​С 1 июля 2018 года в России на 10% выросла ставка акциза на сигареты и папиросы. Если раньше акциз составлял 1,56 тыс. руб. за тысячу штук, то теперь этот налог составит 1,718 тыс. руб. плюс 14,5% расчетной стоимости, которая рассчитывается исходя из максимальной розничной цены, но составляет не менее 2,3 тыс. руб. за тысячу штук.

В начале июля Минздрав также отправил в Минприроды письмо с предложением включить сигареты в перечень продукции, с которой взимается экологический сбор.

Автор: Евгений Калюков.
Теги: контрабанда сигарет , сигареты
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