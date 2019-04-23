Каждую десятую пачку сигарет в России признали нелегальной

За прошедший год доля нелегальных сигарет в России выросла с 7,7 до 10,3%, пришли к выводу аналитики Kantar TNS. Преодоление отметки в 10% эксперты фиксируют впервые. По итогам года бюджет может недополучить 70 млрд руб.

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За год доля нелегальных сигарет выросла на четверть — сегодня такая продукция занимает 10,3% российского рынка, следует из ежегодного исследования аналитиков Kantar TNS. Агентство опрашивало курильщиков в возрасте 19-64 года в январе-феврале 2019 года на территории России. Превышение порога в 10% Kantar TNS фиксирует впервые с начала проведения исследования (с 2014 года).

Годом ранее аналитики агентства оценивали долю нелегальной табачной продукции в 7,7%. Kantar TNS в своем исследовании ссылается на оценку крупнейших участников рынка — JTI, Philip Morris International, British American Tobacco, Imperial Tobacco Group: если такая доля сохранится к концу года, то в натуральном выражении объем серого рынка в России составит 23,6 млрд сигарет, а бюджет по итогам года может недополучить акцизов и НДС на 70 млрд руб.

Вице-президент JTI по корпоративным отношениям и коммуникациям в России Сергей Головко связывает рост нелегального рынка с кратной разницей в цене между легальной и нелегальной продукцией.​ С нелегальных сигарет не уплачен акциз и другие налоги, в то время как стоимость легальных сигарет постоянно увеличивается из-за роста ставки акциза, напомнил он. По данным Головко, средняя стоимость пачки сигарет в России составляет 105 руб., из которых 62 руб. — это налоговая составляющая.

Результаты исследования свидетельствуют о превышении критического уровня цен на легальную продукцию для людей с низким доходом, заметила директор по корпоративным и юридическим вопросам «Империал Тобакко» в России и Центральной Азии Илона Миртова. Наибольшее распространение потребление нелегальных сигарет получило в регионах с невысоким уровнем дохода населения, подчеркнула она. Любые меры, способствующие увеличению стоимости легальной пачки сигарет, спровоцирует дальнейший рост нелегальной продукции, считает эксперт.

Откуда нелегальные сигареты

Согласно результатам исследования, 45% нелегальной табачной продукции в России — это сигареты, ввезенные с территории стран ЕАЭС (кроме России в союз входит Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия). Они продаются без уплаты акциза и других налогов в российский бюджет, на такую продукцию приходится 6,2% российского табачного рынка или более 14 млрд сигарет. Среди стран-участниц союза наибольшая доля, как и раньше, приходится на Белоруссию — в общем объеме нелегального рынка на момент исследования она занимала 32,3%.​