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Каждую десятую пачку сигарет в России признали нелегальной
За прошедший год доля нелегальных сигарет в России выросла с 7,7 до 10,3%, пришли к выводу аналитики Kantar TNS. Преодоление отметки в 10% эксперты фиксируют впервые. По итогам года бюджет может недополучить 70 млрд руб.
Фото: Светлана Холявчук / Интерпресс / ТАСС

За год доля нелегальных сигарет выросла на четверть — сегодня такая продукция занимает 10,3% российского рынка, следует из ежегодного исследования аналитиков Kantar TNS. Агентство опрашивало курильщиков в возрасте 19-64 года в январе-феврале 2019 года на территории России. Превышение порога в 10% Kantar TNS фиксирует впервые с начала проведения исследования (с 2014 года).

Годом ранее аналитики агентства оценивали долю нелегальной табачной продукции в 7,7%. Kantar TNS в своем исследовании ссылается на оценку крупнейших участников рынка — JTI, Philip Morris International, British American Tobacco, Imperial Tobacco Group: если такая доля сохранится к концу года, то в натуральном выражении объем серого рынка в России составит 23,6 млрд сигарет, а бюджет по итогам года может недополучить акцизов и НДС на 70 млрд руб. 

Вице-президент JTI по корпоративным отношениям и коммуникациям в России Сергей Головко связывает рост нелегального рынка с кратной разницей в цене между легальной и нелегальной продукцией.​ С нелегальных сигарет не уплачен акциз и другие налоги, в то время как стоимость легальных сигарет постоянно увеличивается из-за роста ставки акциза, напомнил он. По данным Головко, средняя стоимость пачки сигарет в России составляет 105 руб., из которых 62 руб. — это налоговая составляющая.

Результаты исследования свидетельствуют о превышении критического уровня цен на легальную продукцию для людей с низким доходом, заметила директор по корпоративным и юридическим вопросам «Империал Тобакко» в России и Центральной Азии Илона Миртова. Наибольшее распространение потребление нелегальных сигарет получило в регионах с невысоким уровнем дохода населения, подчеркнула она. Любые меры, способствующие увеличению стоимости легальной пачки сигарет, спровоцирует дальнейший рост нелегальной продукции, считает эксперт.

Откуда нелегальные сигареты

Согласно результатам исследования, 45% нелегальной табачной продукции в России — это сигареты, ввезенные с территории стран ЕАЭС (кроме России в союз входит Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия). Они продаются без уплаты акциза и других налогов в российский бюджет, на такую продукцию приходится 6,2% российского табачного рынка или более 14 млрд сигарет. Среди стран-участниц союза наибольшая доля, как и раньше, приходится на Белоруссию — в общем объеме нелегального рынка на момент исследования она занимала 32,3%.​

Но заметно выросли поставки и из других стран. Например, за год вдвое увеличилась доля сигарет, нелегально ввезенных из Армении — ​до 5,6% по сравнению с 3% годом ранее и Киргизии — 4,6% против 2%. Незначительно сократился ввоз из Казахстана — 2,9% по сравнению с 3% в предыдущем году. Как отмечает Игорь Черкасский из «БАТ Россия», из-за стремительного роста акцизов на сигареты в России усилились притоки нелегальной продукции не только из стран ЕАЭС, но и из европейских и азиатских стран. Например, доля сигарет из ОАЭ в структуре нелегального рынка выросла с 6% до 7,7%, заметил он.

Регионами, в которых нелегальная торговля растет сильнее всего, стали Северная Осетия-Алания (59,8%; в шесть раз превышает общероссийские показатели), а также Брянская область (36,4%), Кабардино-Балкария (36,2%), Ростовская (28,8%) и Смоленская (20,8%) области.

Кроме проблемы нелегального ввоза, за год в пять раз увеличилась доля подделок — они заняли до 1,9% рынка по сравнению с 0,4% годом ранее.

Как можно сократить нелегальный рынок

Первоочередной задачей ЕАЭС Сергей Слипченко из «Филип Моррис Интернэшнл» называет формирование единой и гармонизированной политики в отношении акцизов. Уравнивание акцизных ставок среди стран-участниц союза станет эффективной мерой борьбы с нелегальным ввозом такой продукции в России, соглашается Илона Миртова из «Империал Тобакко». Для борьбы с контрафактом действенным решением стало бы отслеживание оборота производственного оборудования, добавила она.

Как ранее писал РБК, страны, которые входят в союз, впервые продвинулись в решении вопроса о гармонизации ставок акциза на сигареты. Переговоры о гармонизации ставок начались еще в 2012 году, но существовали разногласия относительно диапазона отклонений от индикативной ставки. По итогам Евразийского межправительственного совета в конце 2018 года обсуждалось, что с 2024-го при расчете локальных ставок акциза на сигареты страны будут исходить из индикативной ставки €35 за 1 тыс. сигарет (cреднее значение, от которого может отталкиваться страна при определении своего акциза) с отклонениями не более 20% как в большую, так и в меньшую сторону. Далее последовала процедура внутригосударственного согласования. В настоящий момент соглашение еще не подписано.

Гармонизация акцизов не является панацеей в борьбе с нелегальной торговлей: она может помочь с перетоками сигарет между странами-партнерами, но это повлияет лишь на половину объема нелегальных сигарет, предупреждает Игорь Черкасский из «БАТ Россия». По его словам, виды и способы продажи нелегальной продукции в России становятся «все более изощренными», например, огромными шагами наращиваются поставки продукции из ОАЭ и других стран, не входящих в ЕАЭС. Также в пограничных с Россией государствах, таких как Грузия, Азербайджан, строятся новые фабрики, и товар из них активно начинает продаваться в стране. Государство должно поставить борьбу с нелегальной продукцией в постоянные приоритеты, а не вести операции стихийно, добавил эксперт. Из среди других мер по борьбе с серым рынком Черкасский называет штрафы за поставки и продажу по аналогии со штрафами ГИБДД.

Эффективности реализуемых правоприменительных мер поспособствовало бы введение минимальной цены за пачку сигарет, по аналогии с алкоголем, отмечает Слипченко. Совместно ​с обязательной цифровой маркировкой это стало бы маркером, проводящим четкую границу между легальным и нелегальным продуктом.

Автор: Ольга Дубравицкая
Теги: рост цен на сигареты
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