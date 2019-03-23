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Каждый пятый россиянин оказался заядлым курильщиком
Почти четверть россиян — 22,5% — курят ежедневно, выяснил Росстат. 5,4% курильщиков сообщили, что вообще не могут жить без сигарет
Фото: Руслан Шамуков / ТАСС

Как часто курят россияне

22,5% россиян курят ежедневно, сообщила Федеральная служба государственной статистики (Росстат) по итогам выборочного наблюдения поведенческих факторов, влияющих на здоровье населения. РБК ознакомился с результатами наблюдения.

Респондентам в возрасте старше 15 лет был задан вопрос, курят ли они и как часто. Среди 15–19-летних ежедневно курят 6,9%, в возрасте 22–24 лет — 22,8%, 25–29 лет — 29,7%, от 30 до 39 лет — 29,9%, и в самой курящей группе — от 40 до 50 лет — ежедневно курят 32,5%. После 50 лет заядлых курильщиков уже 25,1%, а после 60 — 12,2%.

4,8% населения курят иногда. 72,5% сказали, что не курят никогда.

Наблюдения Росстата

Выборочное наблюдение Росстата проводилось с 20 сентября по 5 октября 2018 года во всех регионах России посредством личного интервью респондентов на основе их добровольного согласия. Охват исследования — 15 тыс. домохозяйств. В последний раз такое масштабное исследование проводилось в 2013 году. Тогда респондентов не спрашивали, как часто они курят.

Почему курят

Отдельно курильщиков опросили о причинах, из-за которых они сохраняют приверженность своей вредной привычке. Респонденты могли выбирать несколько вариантов ответов из предложенных: привычка, не могут без этого жить, недостаточно силы воли, чтобы бросить, для успокоения, чтобы заглушить аппетит и т.д.

О том, что они не представляют свою жизнь без сигарет, заявили 5,4% респондентов. ​Значительно выше этот процент среди граждан, неработающих или не имеющих постоянной работы. В первом случае этот вариант выбрали 8,9%, а во втором — 10,5%.

Просто привычкой курение назвали 74,8% опрошенных. 30,6% признались, что не могут бросить из-за недостатка силы воли. Это приносит удовольствие или успокаивает, заявили 15,4 и 34,1% респондентов соответственно.

Еще одна довольно популярная причина — курящее окружение. О том, что это влияет на их решение, курить или не курить, заявили 5,4% опрошенных. При этом особенно высок процент выбравших этот вариант ответа у молодежи — среди 15–19-летних респондентов так ответили 12%. Похожая ситуация с курением, вызванным желанием заглушить аппетит: в среднем эту причину назвали 3,4%, но среди 15–19-летних ее выбрали 8,9%.

Еще 7,4% людей сообщили, что курение помогает им скоротать время. А 3,3% опрошенным сигареты придают сил для работы.

Как изменилось отношение к курению

В 2013 году респондентов не спрашивали о частоте курения, но уточняли причины. Тогда только 1,1% подростков курили, чтобы заглушить аппетит, против почти 9% сейчас.

Кроме того, тогда можно было выбрать вариант ответа «это украшает отдых и помогает скоротать время». Его в 2013 году выбрали 4% опрошенных, а среди подростков — 9,3%. О том, что не представляют свою жизнь без сигареты, тогда заявили 4,5%.

В конце февраля Министерство здравоохранения отправило в правительство очередной вариант антитабачной стратегии на 2019–2035 годы и дальнейшую перспективу. Ведомство, в частности, предложило приравнять электронные сигареты, вейпы, а также системы нагревания табака к обычным сигаретам.

Целью проекта является снижение доли курильщиков к 2050 году до 5%. После 2050 года Минздрав предлагает полностью запретить оборот табачной продукции. По подсчетам Минздрава, которые приводятся в концепции, в 2016 году курящими были 30,9% россиян, или более 40 млн человек. Упущенная из-за курения выгода в производстве составляет около 2% ВВП.

Население Земли составляет примерно 7,5 млрд человек, из них около 1 млрд курящих. Каждый год они выкуривают 5,7 млрд сигарет, подсчитали аналитики американской инициативной группы The Tobacco Atlas. Больше всего курильщиков в Китае — 315 млн, сообщала Всемирная организация здравоохранения в 2017 году. Около 80% курильщиков живут в странах с низкими доходами населения.

Автор: Полина Звездина
Теги: курение, Минздрав, Росстат
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