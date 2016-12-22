СМИ узнали о возможном возобновлении работы торгпредства Франции в Москве

Франция может возобновить работу своего торгового представительства, закрытого 16 июля. Ожидается, что новая структура будет действовать вне французского посольства

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Деятельность российского отделения Агентства по развитию экономической деятельности французских предприятий на международной арене Business France может быть возобновлена уже ближайшей осенью. Хотя московское представительство и было закрыто 16 июля, однако в Париже намерены провести тендер, который позволит агентству иметь своего официального представителя в России, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на французский дипломатический источник.

В этом случае торговое представительство будет находиться вне стен посольства Франции, но при этом иметь статус, который устроит российские власти. Условия тендера пока неизвестны, однако собеседник газеты указал, что в нем смогут принять участие такие организации как Франко-российская торгово-промышленная палата, а также Дом французского предпринимательства.

Источник «Коммерсанта», близкий к французскому посольству, согласился с тем, что деятельность Business France с точки зрения российского законодательства была незаконной. Агентство вело коммерческую деятельность, взимая с компаний плату за посреднические услуги, но при этом действовало как часть посольства. Собеседник газеты указал, что российские власти знали об этом, но «длительное время закрывали глаза» на действия Business France.

Накануне генеральный директор франко-российской торгово-промышленной палаты Павел Шинский рассказал РБК, что одной из причин закрытия торгпредства стала в том числе высылка его главы Пьеррика Боннара в марте этого года, а также арест банковского счета организации. Также Шинский предположил, что закрытие Business France может объясняться и экономическими причинами. По его словам, премьер-министр Франции Эдуар Филипп недавно провозгласил реформу, согласно которой поддержка фирмам, желающим развернуть активность на иностранных рынках, впредь будет оказываться непосредственно внутри республики, а не за рубежом.