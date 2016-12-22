ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Герои РБКPink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 63,21 62,16 EUR Нал. 74,10 72,71 USD Бирж. 62,60 +0,27 EUR Бирж. 72,96 -0,03 USD ЦБ. 62,44 +0,18 EUR ЦБ. 73,24 +0,45 EUR/USD 1,17 -0,01 BTC/USD Бирж. 7339,10 +627,10 IMOEX 2310,92 -1,00% RTSI 1165,14 -1,31% Brent 71,95 -0,37% DJIA 25119,89 +0,22% Nasdaq 7855,12 +0,63%
СМИ узнали о возможном возобновлении работы торгпредства Франции в Москве
Лента новостей
Технологический скачок: когда дроны отнимут рабочие места у людей 03:58, Партнерский материал Три человека погибли при падении двух самолетов летной школы во Флориде 03:57, Общество СМИ узнали о возможном возобновлении работы торгпредства Франции в Москве 03:34, Бизнес Роскомнадзор призвал Сбербанк и ВТБ объяснить ситуацию с утечкой данных 03:07, Общество Посольство пожаловалось на недопуск к задержанной в США россиянке 02:18, Политика Журналист Рабинер не стал заявлять в полицию на экс-тренера «Арсенала» 01:33, Общество Деньги с полей: как устроен футбольный бизнес 01:21, РБК и Sony Bravia Глава Пентагона решил провести первые за три года переговоры с Шойгу 01:20, Политика Чемпион Олимпиады-88 заявил о планах отказаться от гражданства Украины 01:03, Общество Daily Mail назвала шесть человек причастными к отравлению Скрипалей 00:55, Общество Во Всемирном банке заявили о 25% живущих за чертой бедности на Украине 00:54, Экономика Умер сыгравший в «Улицах разбитых фонарей» Владислав Жуковский 00:18, Общество Россия выбыла из числа крупнейших держателей казначейских бумаг США 00:04, Экономика Крупнейший бойцовский чемпионат UFC откроет в России дочернюю компанию 00:02, Общество Эксперты назвали 12 не поддержавших публично пенсионную реформу регионов 00:00, Политика В Белом доме погас свет после слов Трампа о доверии американской разведке 17 июл, 23:51, Политика СМИ узнали о предложениях Счетной палаты по доработке пенсионной реформы 17 июл, 23:39, Общество Трамп отказался от сказанных на встрече с Путиным слов о вмешательстве 17 июл, 23:28, Политика Биопринтеры: что мешает напечатать человека полностью 17 июл, 22:51, РБК и Ингосстрах «Спорт-Экспресс» обвинил Кирьякова в нападении на журналиста Рабинера 17 июл, 22:49, Спорт Суд ограничил ознакомление Серебренникова с материалами уголовного дела 17 июл, 22:42, Общество Дрыманов назвал себя грамотным специалистом и отказался от адвоката 17 июл, 22:35, Политика В Санкт-Петербурге загорелась киностудия «Ленфильм» 17 июл, 21:56, Общество Трамп предпочел «взаимодействие с Путиным» вражде 17 июл, 21:55, Политика Президента Финляндии прооперировали после встречи Путина и Трампа 17 июл, 21:45, Общество Меня там нет: создайте афишу с вами и Брэдли Купером 17 июл, 21:40, РБК и IWC Мария Шарапова снялась с турнира в Сан-Хосе 17 июл, 21:28, Спорт Экс-глава СК Дрыманов обжалует свой арест 17 июл, 21:22, Политика
СМИ узнали о возможном возобновлении работы торгпредства Франции в Москве
Бизнес, 03:34
0
СМИ узнали о возможном возобновлении работы торгпредства Франции в Москве
Франция может возобновить работу своего торгового представительства, закрытого 16 июля. Ожидается, что новая структура будет действовать вне французского посольства
Фото: Ludovic Marin / Reuters

Деятельность российского отделения Агентства по развитию экономической деятельности французских предприятий на международной арене Business France может быть возобновлена уже ближайшей осенью. Хотя московское представительство и было закрыто 16 июля, однако в Париже намерены провести тендер, который позволит агентству иметь своего официального представителя в России, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на французский дипломатический источник.

В этом случае торговое представительство будет находиться вне стен посольства Франции, но при этом иметь статус, который устроит российские власти. Условия тендера пока неизвестны, однако собеседник газеты указал, что в нем смогут принять участие такие организации как Франко-российская торгово-промышленная палата, а также Дом французского предпринимательства.

Источник «Коммерсанта», близкий к французскому посольству, согласился с тем, что деятельность Business France с точки зрения российского законодательства была незаконной. Агентство вело коммерческую деятельность, взимая с компаний плату за посреднические услуги, но при этом действовало как часть посольства. Собеседник газеты указал, что российские власти знали об этом, но «длительное время закрывали глаза» на действия Business France.

Накануне генеральный директор франко-российской торгово-промышленной палаты Павел Шинский рассказал РБК, что одной из причин закрытия торгпредства стала в том числе высылка его главы Пьеррика Боннара в марте этого года, а также арест банковского счета организации. Также Шинский предположил, что закрытие Business France может объясняться и экономическими причинами. По его словам, премьер-министр Франции Эдуар Филипп недавно провозгласил реформу, согласно которой поддержка фирмам, желающим развернуть активность на иностранных рынках, впредь будет оказываться непосредственно внутри республики, а не за рубежом.

В МИД России в свою очередь указали, что настаивали не на закрытии торгпредства, а лишь на изменении его статуса. Там указали, что прекращение работы Business France «противоречит настрою французского бизнеса».
Автор: Артем Филипенок.
Теги: Франция
Главное
Россия выбыла из числа крупнейших держателей казначейских бумаг США Экономика
Материалы по теме
Во франко-российской палате ответили на закрытие торгпредства Франции Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter