Во франко-российской палате ответили на закрытие торгпредства Франции

Прекращение работы Службы посольства Франции, которая обеспечивала работу государственной организации Business France связано в том числе с тем, что из России выслали главу представительства Пьеррик​а Боннара. Об этом РБК заявил генеральный директор франко-российской торгово-промышленной палаты Павел Шинский. Ситуация с высылкой главы представительства по торговле и инвестициям Business France​ Пьеррик​а Боннара сделала организацию особенно уязвимой целью.

Также, прекращение работы, в первую очередь, может быть продиктовано экономическими причинами, считает Шинский. По его словам, премьер-министр Франции Эдуар Филипп недавно провозгласил реформу, согласно которой поддержка фирмам, желающим развернуть активность на иностранных рынках, впредь будет оказываться непосредственно внутри республики, а не за рубежом. «Средства для этой инициативы были найдены за счет закрытия торгпредставительств Франции в восьми странах и сокращения их персонала», — рассказал глава франко-российской торгово-промышленной палаты.

Помимо России в этот перечень вошли «страны разного профиля», включая Испанию и Японию.

При этом власти Франции, принимая решение о закрытии, заявляли, что условия работы организации в России ухудшились, в частности, из-за ареста, наложенного на банковский счет организации. А само закрытие произошло после уведомления от российских властей о том, что Business France не может работать в России "в рамках положений французского законодательства".

В марте 2018 года в качестве ответных мер на высылку российских дипломатов из-за «дела Скрипаля» Москвы выслала четверых французских. По данным Le Monde, среди них оказались ​атташе по вопросам обороны, глава представительства по торговле и инвестициям Business France, генеральный консула в Екатеринбурге, а также директор Французского университетского колледжа в Санкт-Петербурге.