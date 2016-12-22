МИД назвал закрытие торгпредства Франции противоречащим «настрою бизнеса»

Закрытие Службы посольства Франции, которая обеспечивает работу государственной организации Business France в России, являющейся торгпредством между двумя странами, противоречит «настрою французского бизнеса». Об этом сообщается на сайте МИД России.

Во внешнеполитическом ведомстве назвали принятое 16 июля решение «суверенным правом» Франции, выразив сожаление, что «Париж не прислушался» к рекомендациям. Ранее глава МИД России Сергей Лавров на встречах с министром Европы и иностранных дел Франции Жаном-Ив Ле Дрианом поднимал вопрос о статусе Business France в России, которое работало в стране, «не имея на то правовых оснований».

«Неоднократно указывали французской стороне на необходимость урегулировать статус представительства в соответствии с российским законодательством», — отмечают в МИДе, так как деятельность агентства подлежала регулированию специальными международными договорами.

Французской стороне предложили зарегистрировать соответствующее юрлицо Business France или заключить с Москвой межправительственное соглашение, но решение по вопросу так и не было принято. В МИД России добавили, что готовы к развитию двусторонних экономических отношений. Как ранее сообщал РБК гендиректор франко-российской торгово-промышленной палаты Павел Шинский, закрытие торгпредства Франции связано в том числе с высылкой из России главы представительства Пьеррика Боннара и экономическими реформами в республике.