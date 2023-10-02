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Forbes назвал крупнейшую оставшуюся в России иностранную компанию

Forbes: Leroy Merlin возглавила рейтинг крупнейших иностранных компаний в России
Рейтинг возглавили французская Leroy Merlin, решившая передать российский бизнес местному топ-менеджменту, японская JT Group и американская Philip Morris. Из списка исчезли 22 компании, в том числе прошлогодний лидер Volkswagen
Фото: Сергей Петров / NEWS.ru / Global Look Press
Фото: Сергей Петров / NEWS.ru / Global Look Press

Forbes представил рейтинг крупнейших иностранных компаний (принадлежат иностранным владельцам более чем на 50%) в России в 2022 году. По сравнению с прошлым годом список обновился почти наполовину: из него выбыли 22 участника, которые приостановили или закрыли бизнес в стране; среди них — прошлогодний лидер Volkswagen (выручка 517 млрд руб. в 2021 году), покинувший российский рынок. В то же время добавились новые компании из Китая, Турции и Белоруссии.

Список возглавил французский ретейлер Leroy Merlin, чья выручка в России по итогам 2022 года, по данным агентства INFOLine, составила 529,7 млрд руб. Сама компания не раскрывала финансовую отчетность, отмечает Forbes. В марте этого года Leroy Merlin сообщила, что передаст российский бизнес в управление местному топ-менеджменту.

На втором месте оказалась японская табачная компания JT Group (432,6 млрд руб.), следом идет американская Philip Morris International (399,9 млрд руб). В топ-10 также вошли:

  • американская PepsiCo — 303,7 млрд руб.;
  • французская Elo («Ашан»/«Атак») — 292,6 млрд руб.;
  • нидерландская VEON («ВымпелКом») — 286,4 млрд руб.;
  • немецкая Metro AG — 223,6 млрд руб.;
  • американская Mars — 201,4 млрд руб.;
  • швейцарская Nestle — 195 млрд руб.;
  • китайская Chery Automobile — 147,5 млрд руб.

«Дочка» немецкого концерна Uniper «Юнипро», чьи акции перешли под внешнее управление, заняла 19-е место с выручкой 105,8 млрд руб.; российская «дочка» Danone и пивоваренная компания «Балтика», подпавшие под действие того же указа, — 16-е и 20-е места соответственно.

Помимо Volkswagen, рейтинг покинули Renault, Apple, Toyota Motor, Samsung Electronics и другие. Среди новичков в списке оказались тайская CP Foods, инвестировавшая в сельское хозяйство (№ 44, выручка 57,5 млрд руб.) и белорусский «Торговый дом БелАЗ» (№ 38, 65,9 млрд руб.), китайские производители бытовой техники и электроники — BBK Electronics (№ 35, 68,2 млрд руб.) и Haier (№ 42, 62,8 млрд руб.).

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Число турецких компаний в списке за год выросло с одного до пяти (по столько же участников в списке от Германии и Франции), китайских — до шести. Всего в рейтинге присутствуют компании из 18 стран, в том числе восемь американских (год назад в нем были участники из 17 стран, из них десять из США).

Многие зарубежные компании объявили о планах свернуть бизнес в России, продать свои российские активы или перестать инвестировать после начала военных действий на Украине и введения санкций. По оценкам Центробанка, всего с марта 2022-го по март 2023 года иностранные инвесторы совершили около 200 сделок по продаже своих российских активов. Объем таких продаж ЦБ не раскрыл, но отметил, что 20%, или 40 сделок, были связаны с выходом нерезидентов из крупных активов, каждый из которых оценивался в более чем $100 млн. С октября 2022-го состоялось пять сделок со средним чеком выше $400 млн, уточнил регулятор.

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Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
выручка иностранные компании Leroy Merlin Philip Morris International PepsiCo
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