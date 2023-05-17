Россия даст в кредит €1,3 млрд на строительство железной дороги в Иране

Соглашение о достройке участка железной дороги протяженностью 162 км между городами Решт и Астара 17 мая подписали президенты России и Ирана. Москва выделит для этого кредит на €1,3 млрд из необходимых €1,6 млрд

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Россия выделила межгосударственный кредит на сумму €1,3 млрд на реализацию проекта по строительству железнодорожного участка Решт — Астара в Иране, сообщил вице-премьер Александр Новак, передает ТАСС.

«Для реализации этого проекта выделяется межгосударственный кредит — €1,3 млрд. При этом общая стоимость проекта составляет €1,6 млрд», — сказал чиновник. Российская доля в межгосударственном кредите составляет 85%, кредит возвратный в течение срока окупаемости проекта.

Президент России Владимир Путин и президент Ирана Эбрахим Раиси подписали соглашение о достройке участка железной дороги протяженностью 162 км между иранскими городами Решт и Астара 17 мая. Раиси назвал соглашение «очень серьезным шагом на пути двустороннего сотрудничества» с Россией. Коридор «Север — Юг», в рамках которого осуществляется этот проект, он назвал «символом дружбы многопланового характера» между странами.

Путин отметил, что строящаяся линия позволит наладить железнодорожное сообщение по всей протяженности маршрута «Север — Юг». Сейчас на этом участке грузы перевозит автотранспорт, и товар приходится дважды перегружать с одного вида транспорта на другой.