Россия даст в кредит €1,3 млрд на строительство железной дороги в Иране
Россия выделила межгосударственный кредит на сумму €1,3 млрд на реализацию проекта по строительству железнодорожного участка Решт — Астара в Иране, сообщил вице-премьер Александр Новак, передает ТАСС.
«Для реализации этого проекта выделяется межгосударственный кредит — €1,3 млрд. При этом общая стоимость проекта составляет €1,6 млрд», — сказал чиновник. Российская доля в межгосударственном кредите составляет 85%, кредит возвратный в течение срока окупаемости проекта.
Президент России Владимир Путин и президент Ирана Эбрахим Раиси подписали соглашение о достройке участка железной дороги протяженностью 162 км между иранскими городами Решт и Астара 17 мая. Раиси назвал соглашение «очень серьезным шагом на пути двустороннего сотрудничества» с Россией. Коридор «Север — Юг», в рамках которого осуществляется этот проект, он назвал «символом дружбы многопланового характера» между странами.
Путин отметил, что строящаяся линия позволит наладить железнодорожное сообщение по всей протяженности маршрута «Север — Юг». Сейчас на этом участке грузы перевозит автотранспорт, и товар приходится дважды перегружать с одного вида транспорта на другой.
Соглашение о создании коридора «Север — Юг» было подписано в 2000 году. Он обеспечит транспортную связь между Россией и Индией через Иран и Азербайджан. По международному коридору проходит три маршрута: транскаспийский предусматривает проход грузов через порты Астрахани и Махачкалы, западный — транспортировку по Азербайджану до пограничной станции Астара, восточный — железнодорожный маршрут из России с выходом на железнодорожную сеть Ирана по действующему пограничному переходу Теджен — Серахс. Россия запланировала выделить $1,5 млрд на развитие коридора «Север — Юг» до 2030 года.
По словам Путина, перевозки по коридору будут обладать значительными конкурентными преимуществами: например, доставка грузов из Санкт-Петербурга в Мумбаи будет занимать около десяти суток, а при отправке традиционными торговыми маршрутами время в пути достигает 45 суток. «Это очень хороший проект, рентабельный, преференциальный, и многие наши партнеры, в том числе в арабском мире, проявляют самый активный интерес к этому», — заявил президент в марте 2023 года.
По данным Евразийского банка развития, для развития коридора «Север — Юг» необходимо реализовать около сотни проектов общей стоимостью $38,2 млрд. Ориентировочная цена реализуемых и запланированных проектов в России составляла $12,87 млрд по состоянию на осень 2022 года.