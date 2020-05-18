Сын Солженицына возглавил крупнейшую угольную компанию России

Степан Солженицын возглавил крупнейшую угольную компанию России — СУЭК. Ее прежний гендиректор и совладелец Владимир Рашевский, более 15 лет занимавший этот пост, останется в совете директоров компании

Степан Солженицын (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

Сын писателя Александра Солженицына Степан возглавил крупнейшую угольную компанию России — СУЭК, подконтрольный бизнесмену Андрею Мельниченко. Ее прежний гендиректор и совладелец (владеет 7,8% СУЭКа) Владимир Рашевский, с 2004 года занимавший этот пост, останется в совете директоров компании и продолжит отвечать за стратегию. Об этом рассказал РБК источник, близкий к СУЭК, и подтвердила пресс-служба компании.

«Изменения структуры управления направлены на дальнейшее усиление рыночных позиций компании и устойчивый рост операционной эффективности, а также на получение максимальных синергетических эффектов как внутри СУЭК, так и между СУЭК и «ЕвроХим», — говорится в заявлении на сайте СУЭК. ЕвроХим, как и СУЭК, подконтролен Мельниченко.

«Мельниченко в пятницу (15 мая — РБК) провел совет директоров и правление СУЭКа, свои должности покинули Рашевский и директор по производству Владимир Артемьев и еще пара директоров. Генеральным назначен Солженицын, главным производственником — гендиректор СУЭК-Кузбасса Евгений Ютяев», — рассказал собеседник РБК.

По словам другого источника, близкого к одной из компаний Мельничекно, Рашевский займется стратегией СУЭКа, он сохранил свою долю в компании. Топ-менеджер и раньше входил в совет директоров угольной компании и являлся членом комитета по стратегии.

«Перестановки могут быть вызваны невыполнением производственной программы СУЭКа», — добавил собеседник РБК.