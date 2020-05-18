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Сын Солженицына возглавил крупнейшую угольную компанию России

Степан Солженицын возглавил крупнейшую угольную компанию России — СУЭК. Ее прежний гендиректор и совладелец Владимир Рашевский, более 15 лет занимавший этот пост, останется в совете директоров компании
Степан Солженицын
Степан Солженицын (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

Сын писателя Александра Солженицына Степан возглавил крупнейшую угольную компанию России — СУЭК, подконтрольный бизнесмену Андрею Мельниченко. Ее прежний гендиректор и совладелец (владеет 7,8% СУЭКа) Владимир Рашевский, с 2004 года занимавший этот пост, останется в совете директоров компании и продолжит отвечать за стратегию. Об этом рассказал РБК источник, близкий к СУЭК, и подтвердила пресс-служба компании.

«Изменения структуры управления направлены на дальнейшее усиление рыночных позиций компании и устойчивый рост операционной эффективности, а также на получение максимальных синергетических эффектов как внутри СУЭК, так и между СУЭК и «ЕвроХим», — говорится в заявлении на сайте СУЭК. ЕвроХим, как и СУЭК, подконтролен Мельниченко.

«Мельниченко в пятницу (15 мая — РБК) провел совет директоров и правление СУЭКа, свои должности покинули Рашевский и директор по производству Владимир Артемьев и еще пара директоров. Генеральным назначен Солженицын, главным производственником — гендиректор СУЭК-Кузбасса Евгений Ютяев», — рассказал собеседник РБК.

По словам другого источника, близкого к одной из компаний Мельничекно, Рашевский займется стратегией СУЭКа, он сохранил свою долю в компании. Топ-менеджер и раньше входил в совет директоров угольной компании и являлся членом комитета по стратегии.

«Перестановки могут быть вызваны невыполнением производственной программы СУЭКа», — добавил собеседник РБК.

Степан Солженицын ушел из McKinsey
Бизнес
Степан Солженицын

СУЭК является крупнейшим поставщиком энергетического угля на российский рынок и один из главных производителей электроэнергии и тепла в Сибири. Компания поставляем уголь в 48 стран через собственную развитую сбытовую сеть. СУЭК через Сибирскую генерирующую компанию, которой с ноября 2018 года руководит Солженицын, принадлежит 24 электростанций, обслуживающих свыше 5 млн потребителей в России.

Цены на уголь снижаются уже больше года. В конце апреля 2020 года российский энергетический уголь подешевел до минимальных значений за последние четыре года, его цена в Азии снизилась до менее $60 за т на фоне падения спроса из-за пандемии коронавируса.

Добыча СУЭКа в 2019 году снизилась на 4%, до 106,2 млн т. Выручка сократилась на 9% до $7,5 млрд, EBITDA — на 17% до $2,115 млрд, а чистая прибыль — сразу на 39,3% до $706 млн.

Степан Солженицын, который теперь будет совмещать посты гендиректора СГК и СУЭК, до прихода в компанию Мельниченко, почти 15 лет работал в консалтинговой компании McKinsey с 2004 года. Он курировал работу консультантов с компаниями энергетического сектора в России и СНГ, а также работу с госорганами и проекты в области городского планирования и комплексного развития территорий. Солженицын окончил Массачусетский технологический институт и Гарвард. Работал экспертом по энергетике, экологии и градостроительств в Нью-Йорке.

Автор: Светлана Бурмистрова
Теги: СУЭК
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