Степан Солженицын ушел из McKinsey

Бывший старший партнер консалтинговой компании будет руководить энергетическим бизнесом Андрея Мельниченко. В McKinsey он курировал консалтинг компаний энергетического сектора в России и СНГ

Степан Солженицын (Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС)

Степан Солженицын покинул пост старшего партнера российского офиса международной консалтинговой компании McKinsey, рассказал РБК источник, близкий к McKinsey, и подтвердил знакомый Солженицына.

«Некоторое время назад старший партнер McKinsey Степан Солженицын покинул консалтинговую фирму», — рассказал РБК знакомый с ним консультант.

По словам источника, близкого к компании, это был «органический переход». «Часто бывает, что консультант переходит на работу в компанию, которую консультировал», — отметил собеседник РБК.

Представитель McKinsey в России и Степан Солженицын отказались от комментариев.

Степан Солженицын, сын писателя Александра Солженицына, работал в McKinsey с 2004 года. Он курировал работу консультантов с компаниями энергетического сектора в России и СНГ, а также работу с госорганами и проекты в области городского планирования и комплексного развития территорий. С 1998 года в McKinsey работает его брат — Ермолай Солженицын, который возглавляет экспертную группу по горно-металлургической отрасли в Европе, СНГ, на Ближнем Востоке и в Африке.

После ухода из McKinsey Степан Солженицын возглавит Сибирскую генерирующую компанию (СГК) Андрея Мельниченко, он займет место Михаила Кузнецова, сообщил РБК источник, близкий к СГК. Михаил Кузнецов отказался комментировать РБК информацию о своем уходе. Его знакомый сказал, что официально о смене руководства в СГК может быть объявлено в течение нескольких дней.

СГК была создана на основе энергетических активов группы СУЭК. Компания работает в Алтайском крае, Хакасии, Туве, Кемеровской области, Красноярском крае и Новосибирской области. В состав СГК входят 18 ТЭЦ, четыре ГРЭС и одна ГТЭС суммарной мощностью 10,9 тыс. МВт, а также теплосети (около 9,6 тыс. км).

В мае источники «Интерфакса» сообщали о планах Мельниченко объединить СГК и СУЭК в новый холдинг, в который может войти Рефтинская ГРЭС, которую выставила на продажу «Энел Россия». Один из источников агентства отмечал, что «процесс слияния будет небыстрым». В конце августа СУЭК стала основным собственником СГК с долей 99,94%.