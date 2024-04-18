Власти назвали сроки запуска завода авто из КНР на экс-площадке Merсedes

Воробьев сообщил, что запуск завода китайских автомобилей на бывшей площадке Merсedes в Подмосковье состоится в мае текущего года. «Автодом» закрыл сделку по покупке предприятия еще в апреле 2023 года

Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Завод по выпуску китайских автомобилей на бывшей площадке завода Merсedes в Московской области начнет работать в мае 2024 года. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в эфире телеканала «Россия 24».

Генеральный директор ГК «Автодом» Андрей Ольховский рассказал РБК, что о запуске производства сообщат, когда завод «будет работать без остановки в проектном режиме, а не от партии к партии». Финальные переговоры по вопросу технологического партнера состоятся на 18-й Пекинской международной автомобильной выставке Auto China 2024 в Пекине, добавил представитель компании.

В конце апреля 2023 года вице-премьер, глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что немецкий концерн Mercedes-Benz получил опцион на обратный выкуп завода в Подмосковье в течение шести лет.

Бывший завод Mercedes-Benz площадью 85 га расположен в Есипово, он открылся в 2019 году. Немецкий концерн вложил в обучение персонала, строительство и оборудование более 19 млрд руб. Собственниками в пропорции 80:20 являлись Mercedes-Benz и российское СП «Даймлер КАМАЗ Рус».

Чуть ранее «Автодом» закрыл сделку по покупке российских активов Mercedes-Benz, в том числе завода в Подмосковье, официального дистрибьютора, лизинговой «дочки» и «Мерседес-Бенц Банк Рус». Президент Владимир Путин разрешил российской компании купить дочерний банк Mercedes-Benz в феврале прошлого года.

В марте 2022 года Mercedes-Benz приостановил поставки автомобилей и фургонов в Россию, после начала военной операции. В октябре того же года компания объявила, что намерена уйти с российского рынка и передать активы «Автодому».