Власти назвали сроки запуска завода авто из КНР на экс-площадке Merсedes
Завод по выпуску китайских автомобилей на бывшей площадке завода Merсedes в Московской области начнет работать в мае 2024 года. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в эфире телеканала «Россия 24».
Генеральный директор ГК «Автодом» Андрей Ольховский рассказал РБК, что о запуске производства сообщат, когда завод «будет работать без остановки в проектном режиме, а не от партии к партии». Финальные переговоры по вопросу технологического партнера состоятся на 18-й Пекинской международной автомобильной выставке Auto China 2024 в Пекине, добавил представитель компании.
В конце апреля 2023 года вице-премьер, глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что немецкий концерн Mercedes-Benz получил опцион на обратный выкуп завода в Подмосковье в течение шести лет.
Бывший завод Mercedes-Benz площадью 85 га расположен в Есипово, он открылся в 2019 году. Немецкий концерн вложил в обучение персонала, строительство и оборудование более 19 млрд руб. Собственниками в пропорции 80:20 являлись Mercedes-Benz и российское СП «Даймлер КАМАЗ Рус».
Чуть ранее «Автодом» закрыл сделку по покупке российских активов Mercedes-Benz, в том числе завода в Подмосковье, официального дистрибьютора, лизинговой «дочки» и «Мерседес-Бенц Банк Рус». Президент Владимир Путин разрешил российской компании купить дочерний банк Mercedes-Benz в феврале прошлого года.
В марте 2022 года Mercedes-Benz приостановил поставки автомобилей и фургонов в Россию, после начала военной операции. В октябре того же года компания объявила, что намерена уйти с российского рынка и передать активы «Автодому».
«Автодом» — это один из крупнейших автомобильных холдингов в России, который специализируется на продажах и сервисном обслуживании машин в сегментах премиум и люкс. В портфеле компании 22 бренда, включая AURUS, Lamborghini и Porsche. У «Автодома» 45 дилерских центров, работающих в Москве, Санкт-Петербурге и Краснодаре.
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