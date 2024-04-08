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Бизнес ,  
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Глава АвтоВАЗа предложил бороться с китайской экспансией утильсбором

Глава АвтоВАЗа призвал увеличить утильсбор для защиты российского автопрома
Максим Соколов
Максим Соколов (Фото: Павел Бедняков / РИА Новости)

Экспертный совет при комитете промышленности и торговли Госдумы под председательством президента АвтоВАЗа Максима Соколова предложил увеличить утилизационный сбор для защиты российского автопрома. Об этом говорится в поступившем в РБК сообщении АвтоВАЗа.

Совет предложил установить поэтапно растущую шкалу утильсбора для легковых, коммерческих и грузовых автомобилей, сельскохозяйственной, строительной и дорожной техники, автобусов, а также электромобилей. В ближайшее время предложение конкретизируют и направят в Комитет по промышленности и торговле Госдумы и в уполномоченные органы исполнительной власти, сообщил АвтоВАЗ.

Соколов на заседании экспертного совета заявил, что зарубежные автопроизводители проводят в России «программу масштабной ценовой экспансии». «Продажи легковых автомобилей в самом Китае в прошлом году превысили 26 млн штук, что позволяет их брендам за счет эффекта масштаба предоставлять долгосрочные и практически неограниченные по размеру скидки на внешних рынках, включая и российский», — пояснил он.

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Фото:Сергей Бобылев / ТАСС

Соколов рассказал, что китайские бренды совокупно занимают больше половины рынка легковых автомобилей в России в количественном выражении, их доля в декабре 2023 года достигла рекордных 60%. Он отметил, что АвтоВАЗ, «закрывая более трети российского рынка в штуках, финансово контролирует долю лишь чуть более 9%». «Это значит, что оставшиеся 90% денежных средств просто вымываются из России за рубеж», — сказал Соколов.

По его мнению, существующие в России защитные механизмы недостаточны, чтобы стимулировать зарубежных автопроизводителей прекратить импорт готовых автомобилей и начать инвестировать в производство на российской территории. Он подчеркнул, что сложившаяся ситуация угрожает стабильному существованию отечественного автопрома.

По оценке экспертов, на которых ссылается АвтоВАЗ, из-за падения спроса в некоторых ценовых сегментах, где широко представлены импортные китайские автомобили, отечественные автопроизводители будут вынуждены сокращать производство до 50%. Компаниям придется выпускать только низкотехнологичные устаревшие продукты, утверждает АвтоВАЗ. Автопроизводители также не смогут финансировать научно-исследовательские работы, развивать мощности и создавать новые рабочие места.

Утилизационный сбор — единовременный платеж при покупке автомобиля из-за границы за утилизацию транспорта в будущем. Утильсбор ввели в России в сентябре 2012 года. Размер платы определяется исходя из базовой ставки, умноженной на коэффициент, который определяется по виду транспорта с разными массой, возрастом и объемом двигателя.

Так, например, при покупке из-за границы для личного пользования машины младше трех лет с двигателем объемом от 3 тыс. до 3,5 тыс. куб. см нужно заплатить 970 тыс. руб. Для такого же автомобиля, но старше трех лет, размер утильсбора составит более 1 485 000 руб.

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Теги
АвтоВАЗ Максим Соколов Китай авторынок автопром программа утилизации автомобилей китайские автомобили
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