Минтранс оценил морпорты для установки приоритета при поставке угля

Минтранс оценил морские порты Дальнего Востока для определения приоритетности при поставках угля. Но участники рынка считают предложенную методику оценки некорректной

Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Минтранс оценил морские порты Дальнего Востока на предмет их соответствия специализированным угольным терминалам. Ведомство продолжает проработку нового механизма приоритетной отгрузки угля в направлении таких портов при его перевозке по железной дороге по поручению первого вице-премьера Андрея Белоусова. Об этом говорится в информационном материале к ближайшему заседанию рабочей группы в Минтрансе (состоится 14 марта), с которым ознакомился РБК.

Этот механизм в конце 2023 года предложил президенту Владимиру Путину экс-владелец «Кузбассразрезугля» Андрей Бокарев, говорится в материалах к заседанию. Бизнесмен аргументировал инициативу тем, что Восточный порт (Находка, построен при участии структур предпринимателя) загружен менее чем на 50%, из-за того что большая часть угля переваливается через универсальные терминалы Дальнего Востока. Предложение Бокарева поддержал Мишель Литвак, собственник ОТЭКО, построившей специализированный угольный терминал в Тамани. Он считает важным вести перевалку угля «именно в специализированных терминалах».

Путин поручил Белоусову и гендиректору РЖД Олегу Белозерову «рассмотреть и доложить», говорится в материалах. Первый вице-премьер, в свою очередь, дал соответствующие поручения в Минтранс, Минэнерго, Минприроды, Федеральную антимонопольную службу (ФАС) и РЖД. Рабочая группа для проработки вопроса с участием ведомств и игроков рынка создана в феврале.

Как оценивали

Среди признаков эффективности портов — оборот полувагона на путях необщего пользования (подъездные пути. — РБК) в час, нормативная скорость выгрузки вагонов в час, наличие у терминала собственной железнодорожной инфраструктуры для приема грузовых поездов, наличие вагоноопрокидывателя и другого технического оснащения.

Всего Минтранс задействовал 24 критерия, по которым оценивал 21 терминал. При этом методику оценки разработал автор инициативы — Восточный порт. Согласно методике, он же и занял в рейтинге первое место (набрал 17,5 балла из 20 возможных), второе и третье — Находкинский морской торговый порт (Находкинский МТП, входит в «Евразхолдинг») и порт «Суходол» (расположен в Приморье, к северу от Большого Камня), набравшие по 13 баллов. На последней и предпоследней строках с 5,5 балла — «Геомар» (универсальный терминал в Находке) и «Ванинский МТП» «Мечела» (Хабаровский край) соответственно.

Что про критерии думает бизнес и регуляторы

Проведенная министерством оценка вызвала неоднозначную реакцию и бизнеса, и других ведомств, следует из материалов к совещанию. В частности:

Ассоциация морских торговых портов (АСОП) выступила против специализации терминалов по представленным критериям оценки;

представители Минэнерго указали на «непрозрачность оценки представленных критериев» и на несоответствие оценки реальным данным самих терминалов;

РЖД предложили уточняющие формулировки и отметили, что у компании отсутствуют данные по части критериев, которые могут влиять на итоговую оценку. Представитель РЖД сказал РБК, что холдинг со своей стороны «приветствует любые инициативы», направленные на оптимизацию перевозочного процесса и эффективное использование пропускных способностей железнодорожной инфраструктуры;

ФАС считает, что, до тех пор пока законодательно не утверждены критерии отнесения к специализации, «никакой приоритизации быть не должно», подчеркивается в материале;

свой вариант методики — с оценкой по 19 критериям — предложил «Евраз»;

Восточный лесной порт указал, что перечень критериев «изначально сформирован для терминалов, ориентированных на перевалку угля, и не должен рассматриваться в качестве основания для оценки всех терминалов Дальнего Востока».

В пресс-службе Национальной транспортной компании (НТК, контролирует «Дальтрансуголь» в Ванино и Малый порт в Находке) сказали РБК, что оценка терминалов должна основываться на четырех основных критериях, главный среди которых — единый технологический процесс (ЕТП) порта, который определяет способность к обработке тех или иных грузов. Другой немаловажный фактор — загруженность порта, или соотношение фактического грузопотока к ЕТП. Также необходимо учитывать количество экологических предписаний и процент вагонов, отправленных с терминала порожними, добавили там.

«Эти критерии объединяют техническую вооруженность терминалов и их способность эффективно работать. ЕТП учитывает сложные методики и техническую вооруженность терминала, что успешно применяется РЖД при распределении грузопотоков», — говорит представитель компании. «Простое перечисление» отдельных компонентов, как это сделано в предложении «лоббистов приоритизации», без учета внутренней логистики, узких мест и конфликтов не имеет практической ценности, добавил он.

В информационных материалах к заседанию содержатся замечания к методике, предложенной Восточным портом. В частности, говорится, что «нет понимания, как рассчитанные показатели могут быть использованы в определении специализации терминала» и как часто они должны пересчитываться. Также непонятно, на основе какой оценки (отсечки) терминал должен относиться к специализированному или оставаться универсальным.

Представитель Белоусова переадресовал вопросы РБК в Минтранс. В Минприроды переадресовали вопросы в Минтранс и Минэнерго. На момент публикации в Минтрансе, Минэнерго, Росморречфлоте, ФАС, «Суходоле», «Геомаре», «Мечеле», ОТЭКО не ответили на запросы РБК. Представитель «Евразхолдинга» отказался от комментариев. РБК также направил запрос в Уральскую горно-металлургическую компанию, участвовавшую в строительстве Восточного порта.

Нужен ли спецпортам приоритет

Большинство специализированных терминалов по перевалке угля — кэптивные, они принадлежат крупным структурам со своими угольными активами, напоминает Сергей Гришунин, управляющий директор рейтинговой службы Национального рейтингового агентства. «Для своих угольщиков держится тариф погрузки на уровне себестоимости, а вот для сторонних он может достигать $25 за тонну, что в текущих реалиях низких цен на энергетический уголь практически запретительный тариф», — отмечает эксперт.

Приоритизация направления вагонов в угольные специализированные терминалы на действующих условиях обеспечит более качественную перевозку угля крупных компаний, контролирующих эти терминалы, считает Гришунин. По его мнению, более «справедливым» было бы обязать эти терминалы в случае получения приоритетного доступа к угольным грузам снизить стоимость перевалки до единого уровня, обеспечивающего приемлемый уровень рентабельности, например 25% по операционной прибыли.

«В противном случае мы продолжим наблюдать снижение экспорта российского энергетического угля на фоне крайне неблагоприятной рыночной конъюнктуры и роста налогового давления на отрасль», — резюмирует аналитик.

По данным Александра Слободяника, руководителя аналитических проектов отраслевого агентства Rollingstock Agency, профицит портовых мощностей для перевалки угля на Дальнем Востоке превышает 60 млн т, из которых основной объем, свыше 40 млн т, в портах Приморья. Перевалку угля в специализированном порту он оценивает как «более технологичную»: прежде всего сокращается время пребывания вагона в порту, что влияет на его общее время оборота (среднее время от погрузки вагона до его следующей погрузки. — РБК), и в итоге позволяет осуществить перевозку одного и того же объема груза меньшим парком. «Кроме того, при перевалке вагоноопрокидывателями снижается риск повреждения вагона, это также положительно сказывается на времени оборота и потребного парка за счет отсутствия временных потерь на ремонт. Также не стоит забывать и об экологической составляющей специализированных терминалов», — добавляет эксперт.

При оценке целесообразности приоритизации доступа к специализированным терминалам требуется комплексный подход, считает Слободяник. По его словам, необходимо оценивать не только сами перевалочные мощности порта, но и достаточность путевого развития непосредственно в порту и на предпортовых станциях, возможность обработки груженых и порожних вагонов. «Иначе может сложиться обратная ситуация — подходы к порту будут забиты составами с углем, что приведет к негативным последствиям для всех участников», — говорит эксперт.