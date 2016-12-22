В Ижевске приостановили сборку Lada Vesta из-за дефицита топливных баков

Из-за сбоя в поставках топливных баков во вторник, 17 апреля, на заводе «Лада Ижевск» была приостановлена сборка автомобилей Lada Vesta, сообщает газета «Ведомости». По информации издания, на заводе была отменена рабочая смена, в результате чего не было выпущено 285 автомобилей.
По словам представителя АвтоВАЗа, произошло «неожиданное невыполнение» контракта на поставку топливных баков со стороны нижегородской компании «Автокомпонент». Группа АвтоВАЗ, уточнил представитель, надеется, что простой будет краткосрочным, а «Лада Ижевск» принимает все меры для нормализации поставок.
Источник, знакомый с менеджерами поставщика, рассказал, что приостановка выпуска Lada Vesta стала для «Автокомпонента» неожиданностью. По его информации, завод имеет запас топливных баков, а «Автокомпонент» продолжает поставки.
Топ-менеджер одной из дилерских компаний Lada заверил, что ситуация с «Лада Ижевск» на продажах не отразится, поскольку у дилеров есть запасы Vesta, которые равны месячным продажам этих машин.
Как ранее писал РБК, 9 апреля 2018 года была приостановлена работа конвейера GM-АвтоВАЗ в Тольятти приостановлена из-за недопоставки комплектующих. Тогда на заводе на назвали контрагента, сорвавшего поставки.
В мае 2017 года конвейер на заводе также был остановлен из-за нехватки комплектующих, тогда виновником назвали «Автокомпонент», поставляющей комплектующие как для локализованных в России заводов Volkswagen, Renault-Nissan, так и для российского ГАЗа, АвтоВАЗа и группы Sollers.