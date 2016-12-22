В Ижевске приостановили сборку Lada Vesta из-за дефицита топливных баков

Из-за нехватки топливных баков в Ижевске приостановили сборку автомобилей Lada Vesta, узнала газета «Ведомости». Представитель АвтоВАЗа рассказал изданию, что произошло «неожиданное невыполнение» контрактных обязательств

Фото: Яков Князев / ТАСС

Из-за сбоя в поставках топливных баков во вторник, 17 апреля, на заводе «Лада Ижевск» была приостановлена сборка автомобилей Lada Vesta, сообщает газета «Ведомости». По информации издания, на заводе была отменена рабочая смена, в результате чего не было выпущено 285 автомобилей.

По словам представителя АвтоВАЗа, произошло ​«неожиданное невыполнение» контракта на поставку топливных баков со стороны нижегородской компании «Автокомпонент». Группа АвтоВАЗ, уточнил представитель, надеется, что простой будет краткосрочным, а «Лада Ижевск» принимает все меры для нормализации поставок.

Источник, знакомый с менеджерами поставщика, рассказал, что приостановка выпуска Lada Vesta стала для «Автокомпонента» неожиданностью. По его информации, завод имеет запас топливных баков, а «Автокомпонент» продолжает поставки.

Топ-менеджер одной из дилерских компаний Lada заверил, что ситуация с «Лада Ижевск» на продажах не отразится, поскольку у дилеров есть запасы Vesta, которые равны месячным продажам этих машин.

Как ранее писал РБК, 9 апреля 2018 года была приостановлена работа конвейера GM-АвтоВАЗ в Тольятти приостановлена из-за недопоставки комплектующих. Тогда на заводе на назвали контрагента, сорвавшего поставки.



В мае 2017 года конвейер на заводе также был остановлен из-за нехватки комплектующих, тогда виновником назвали «Автокомпонент», поставляющей комплектующие как для локализованных в России заводов Volkswagen, Renault-Nissan, так и для российского ГАЗа, АвтоВАЗа и группы Sollers.