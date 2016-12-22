АвтоВАЗ отчитался о росте продаж Lada в марте на 22%

В первом квартале 2018 года в России было реализовано более 79 тыс. автомобилей Lada, этот показатель на 28,8% выше аналогичного периода за 2017 год. Об этом говорится в сообщении АвтоВАЗа, поступившем в РБК.

Отмечается, что в марте 2018 года было реализовано более 30 тыс. автомобилей Lada, что на 22,3% больше, чем в марте 2017 года. Самой популярной моделью автомобиля в марте стала Lada Vesta, компания продала более 9 тыс. машин, что на 52,1% превышает показатель за март 2017 года. Также в марте реализовали более 8 тыс. Lada Granta, что на 7,2% больше, чем в марте 2017 года.

Кроме того, в марте АвтоВАЗ продал более 3 тыс. пассажирских универсалов Lada Largus и 1,3 тыс. фургонов Largus (+90,4% и +54,5% к марту 2017 года соответственно).