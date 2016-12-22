В Тольятти остановили конвейер завода GM-АвтоВАЗ

Работа конвейера GM-АвтоВАЗ в Тольятти приостановлена из-за недопоставки комплектующих, сообщил РБК представитель компании.

«В настоящее время конвейер ЗАО «Джи Эм-АвтоВАЗ» временно приостановлен в связи с недопоставкой комплектующих от одного из поставщиков», — сказал он.

Дата возобновления работы и поставщик, задержавший поставки, не называются.

В то же время представитель компании заверил, что график отгрузок автомобилей дилерам не изменен, а рабочим выплатят компенсацию за простой согласно Трудовому кодексу в размере двух третей зарплаты.

В мае 2017 года конвейер на заводе также был остановлен из-за нехватки комплектующих. Виновником остановки производства тогда называлось нижегородское предприятие группы «Автокомпонент», поставляющей комплектующие как для локализованных в России заводов Volkswagen, Renault-Nissan, так и для российского ГАЗа, АвтоВАЗа и группы Sollers.