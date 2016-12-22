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«Ростех» назвал дату завершения реструктуризации долгов АвтоВАЗа
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«Ростех» назвал дату завершения реструктуризации долгов АвтоВАЗа
Бизнес, 10:00
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«Ростех» назвал дату завершения реструктуризации долгов АвтоВАЗа
Рекапитализация АвтоВАЗа завершится в октябре 2018 года, сообщил РБК глава «Ростеха» Сергей Чемезов. В результате альянс «Ростеха» и Renault увеличит свою долю в автоконцерне с 64,6 до 83,5%
Фото: Яков Князев / ТАСС

Госкорпорация «Ростех» и Renault завершат рекапитализацию АвтоВАЗа стоимостью более 107 млрд руб. в октябре 2018 года, передал глава госкорпорации Сергей Чемезов через своего представителя.

По словам Чемезова, в результате сделки автоконцерну спишут долги на эту сумму, а «взамен СП «Ростеха» и Renault — альянс Rostec Auto B.V. — увеличит долю в АвтоВАЗе с 64,6 до 83,5%», сообщил он.

Представитель Renault сказал РБК, что в настоящий момент второй этап рекапитализации близок к концу — он завершится до конца апреля.

В 2015 году АвтоВАЗ получил рекордный убыток в 74 млрд руб. по МСФО — втрое больше, чем годом ранее. В 2016 году основные акционеры завода — альянс Renault-Nissan и «Ростех» — в целях оздоровления решили провести рекапитализацию. В рамках первого этапа финансового оздоровления в декабре 2016 года АвтоВАЗ привлек 26,1 млрд руб. Тогда в число акционеров автоконцерна вошла кипрская «дочка» «Ренессанс Капитала» Renaissance Securities, которая приобрела 1,25 млрд акций за 11,25 млрд руб. (24,09% капитала завода) на деньги Renault, следует из отчета по МСФО французской компании за 2016 год. Доля Rostec Auto B.V. снизилась с 74,5 до 64,6%. В марте 2017 года начался второй этап. Nissan в сентябре 2017 года покинул СП.

Чемезов сообщал, что «Ренессанс Капитал» продаст свою долю, а «Ростех» и Renault перейдут к прямому владению концерном. Но конкретных сроков глава госкорпорации не назвал.

Как заявил Чемезов РБК, в апреле 2018 года завершается второй этап рекапитализации, в рамках которого в акции конвертирован долг АвтоВАЗа на общую сумму 61,4 млрд руб., а «Ростех» и Renault переуступили права требования по долгам на 30,7 млрд руб. альянсу Rostec Auto B.V. На каких условиях и когда из состава акционеров выйдет «Ренессанс Капитал», он не пояснил.

На заключительном этапе в октябре еще порядка 20 млрд руб. будут внесены «Ростехом» в АвтоВАЗ без увеличения доли в уставном капитале, — добавил​ Чемезов.

«Это крупнейшая в истории российского автопрома сделка, которая поэтапно длилась несколько лет. Меры, принятые совместно с французскими партнерами, призваны помочь обновлению АвтоВАЗа. Фактически более 100 млрд руб. инвестировано в развитие завода и бренда Lada. Сегодня вы видите, как меняется модельный ряд завода, ощутимо меняется качество его активов», — сказал Чемезов. По его словам, после завершения рекапитализации акционеры намерены получить «крепкое конкурентоспособное производство с востребованной продукцией».

6 февраля​ Чемезов сообщил, что президент АвтоВАЗа Николя Мор покинет компанию, но конкретных сроков не назвал. С 1 января Мор уже занимает должность операционного директора региона Евразия и старшего вице-президента Renault. 28 февраля представитель Renault сообщил РБК, что Мор продолжит курировать модернизацию АвтоВАЗа в качестве главы региона Евразия группы Renault.

Автор: Валерия Комарова.
Теги: АвтоВАЗ , «Ростех» , Renault , рекапитализация
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