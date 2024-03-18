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Война санкций ,  
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Фридман и его партнеры продали доли в «А1» в рамках дела совладельца ВПБ

«Ведомости»: Михаил Фридман и его партнеры продали доли в «А1»
Сюжет
Война санкций
Речь идет о продаже долей в компании «А1» ее гендиректору Александру Файну за 100 тыс. руб. «А1» помогает АСВ разыскивать имущество совладельца обанкротившегося Внешпромбанка Беджамова, бежавшего в Британию
Бизнесмен&nbsp;Михаил Фридман
Бизнесмен Михаил Фридман (Фото: Павел Головкин / EPA / ТАСС )

Бизнесмены Михаил Фридман, Петр Авен, Герман Хан и Алексей Кузьмичев продали свои доли в «А1» — инвестиционном подразделении «Альфа-групп», покупателем стал его гендиректор Александр Файн, стоимость сделки — 100 тыс. руб., пишут «Ведомости» со ссылкой на свидетельские показания совладельца обанкротившегося Внешпромбанка (ВПБ) Георгия Беджамова в Высоком суде Англии и Уэльса. «А1» помогает Агентству по страхованию вкладов (АСВ) разыскивать имущество Беджамова.

Беджамов уехал в Британию в декабре 2015 года, после того как ЦБ обнаружил дыру во Внешпромбанке на 210 млрд руб. и ввел в нем временную администрацию. Через месяц ВПБ лишился лицензии, было возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Беджамова обвинили в присвоении 156 млрд руб. Внешпромбанк был признан банкротом в 2016 году, его задолженность перед кредиторами оценивается почти в 233,3 млрд руб. В России Беджамова признали банкротом в 2018 году, а в 2021-м — в Великобритании.

По словам банкира, сделка по продаже долей в «А1» состоялась весной 2022 года, через неделю после попадания бизнесменов под санкции. Беджамов утверждает, что сумма была символической, а продажу он называет фикцией: все четверо, по его словам, фактически продолжают контролировать «А1».

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Михаил Фридман

Файн в то же время настаивает, что цена в 100 тыс. руб. была рыночной с учетом неудовлетворительного финансового положения компании. Согласно бухгалтерской отчетности за 2022 год, чистый убыток «А1» составил 992 млн руб. и вырос в 78,7 раза год к году (12,6 млн руб.).

Представители Беджамова в свою очередь предположили, что в отчетности могли не учесть в том числе $20 млн задолженности ВПБ перед «А1». По данным СПАРК, с 25 марта 2022 года Файн числится единственным владельцем ООО «А1». До этого компания принадлежала ООО «УК группа А1». Им, в свою очередь, владеет люксембургский холдинг A1 Investment, который связывают с Фридманом и его партнерами.

Весной 2022 года Фридман вместе с Авеном, Кузьмичевым и Ханом попал под западные санкции. Бизнесмены оспорили ограничения. Фридман и Авен заявляли о планах избавиться от своих долей в банке. Их доли (32,9 и 12,4% акций соответственно в люксембургской ABH Holdings S.A., контролирующей Альфа-банк через еще две структуры — кипрскую ABH Financial Limited и российскую «АБ Холдинг») могут перейти другому акционеру, Андрею Косогову. Альфа-банк находится под блокирующими санкциями США, Евросоюза, Великобритании и ряда других западных стран.

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Теги
Елена Чернышова
Михаил Фридман Петр Авен Герман Хан Алексей Кузьмичев Альфа-групп Георгий Беджамов
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