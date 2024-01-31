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Экс-главе Внешпромбанка дали 13 лет по делу о присвоении ₽156 млрд

Экс-глава Внешпромбанка Маркус получила 13 лет по делу о присвоении ₽156 млрд
Пятеро других обвиняемых также получили реальные сроки, еще одна была осуждена условно и амнистирована. В 2016 году у банка была отозвана лицензия из-за «дыры» в 200 млрд руб. Совладелец банка Беджамов, брат Маркус, покинул страну
Лариса Маркус
Лариса Маркус (Фото: Дмитрий Серебряков / ТАСС)

Сестра бывшего совладельца Внешпромбанка (ВПБ) Георгия Беджамова, экс-глава этой кредитной организации Лариса Маркус получила 13 лет колонии общего режима по делу о присвоении 156 млрд руб., такой приговор вынес Хамовнический районный суд Москвы, сообщили РБК в пресс-службе суда. Обвинение просило для Маркус четырнадцать с половиной лет колонии.

Бывшего первого вице-президента Внешпромбанка Али Аджина суд приговорил к девяти годам колонии, экс-начальника отдела кредитования Марину Клюеву — к четырем с половиной годам заключения. Еще трое обвиняемых: Ольга Мулина, Евгений Орас и Генрих Малой — осуждены на сроки от пяти до семи лет лишения свободы. Екатерина Берлин получила три года условно и была амнистирована, сообщает ТАСС.

Суд также взыскал с Маркус и других обвиняемых около 130 млрд руб.

Обвинение запросило 14,5 года колонии для экс-главы Внешпромбанка
Общество
Лариса Маркус

В январе 2016 года Банк России отозвал лицензию у Внешпромбанка. По данным регулятора, «дыра» в банке превысила 200 млрд руб. После отзыва лицензии Беджамов покинул Россию, он был заочно арестован и находится в розыске, а его сестра была задержана и в 2017 году приговорена к девяти годам лишения свободы по делу о растрате 113 млрд руб. Заместитель Маркус Екатерина Глушакова была осуждена на четыре года.

По версии обвинения, с 2009 по 2015 год в банке действовала преступная группа под руководством Маркус и ее брата. Их пособницей была Глушакова, возглавлявшая департамент по кредитованию. Деньги из банка выводились несколькими способами — в частности, путем фиктивных кредитов для физических лиц, снятия средств со счетов клиентов под видом расходных операций, а также через фирмы-однодневки, которым выдавались «технические» кредиты.

По оценке Агентства по страхованию вкладов (АСВ), у Беджамова и Маркус было обнаружено имущество на $100 млн. Требования кредиторов банка составляют 234,9 млрд руб., из них выплачены 17,3 млрд руб. (7,36%), уточняли в АСВ. Агентство сообщало, что с Маркус было заключено мировое соглашение в отношении ее активов в США и Европе.

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Теги
Елена Чернышова, Виктория Хабарова Виктория Хабарова
Внешпромбанк Лариса Маркус растрата приговор
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