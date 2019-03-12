После проигрыша суда Абрамович решил продать 1,25% «Норникеля» на рынке

После проигрыша суда, заблокировавшего сделку с Владимиром Потаниным, Роман Абрамович решил продать 1,25% «Норникеля» на рынке, оценив эту долю в $440 млн. За последние полгода бумаги подорожали на 30% из-за роста цен на палладий

Роман Абрамович (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

Структура Crispian Investments Романа Абрамовича продает 1,25% «Норильского никеля» через ускоренный сбор заявок на Московской бирже. Об этом РБК сообщили несколько источников, получивших уведомление о продаже.

Объем предложения составляет $440 млн, ориентир по цене — 13,45 тыс. руб. ($205) за бумагу. Это на 6% ниже текущих котировок компании на бирже (14,38 руб. за штуку). Lock-up период, во время которого акционеры не могут дополнительно продавать акции компании, составляет 60 дней. Организаторами сделки выступают Citi, «ВТБ Капитал» и Credit Swiss. Размещение планируется завершить 15 марта.

Представитель Абрамовича от комментариев отказался.

В этой сделке запрещено участвовать структурам двух основных акционеров «Норникеля» — Владимира Потанина (владеет 34% «Норникеля») и Олега Дерипаски (через UC Rusal владеет около 27%).

Абрамович вместе с Александром Абрамовым и Александром Фроловым владеет 6,3% акций «Норникеля». В феврале 2018 года компания Bonico Holding Потанина направила Crispian Абрамовича предложение о выкупе 4% акций «Норникеля» по цене $234 за акцию, или $1,5 млрд за весь пакет. Но тогда UC Rusal увидела в этой сделке признаки сговора и в середине февраля подала иск в Высокий суд Лондона. По мнению представителей алюминиевой компании, запрошенная за бумаги цена была завышенной, а сама сделка — вынужденной: в случае продажи всего пакета (4% «Норникеля») Потанину нарушился бы баланс между основными акционерами.