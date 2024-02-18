ОСК подала иск на ₽36 млрд к финской верфи, которой владела до 2019 года
Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) обратилась с иском к финской верфи Arctech Helsinki Shipyard, следует из картотеки Арбитражного суда Москвы.
Сумма искового требования — более 36,15 млрд руб. Суть претензий неизвестна.
В 2014 году ОСК стала владельцем 100% акций этой хельсинкской верфи, до этого 50% принадлежало южнокорейскому холдингу STX, они вместе владели Arctech Helsinki Shipyard с 2010 года.
Сама верфь была создана еще в 1865 году, то есть когда Финляндия входила в состав Российской империи. Более ста лет предприятие специализируется на строительстве судов ледового класса, но также выпускает круизные лайнеры и яхты.
В том же 2014-м ОСК попала под западные санкции. Это привело к проблемам с новыми заказами и кредитованием для финской верфи. При этом в корпорации отмечали, что Arctech Helsinki Shipyard досталась ей в убыточном состоянии.
В 2019 году корпорация решила продать Arctech Helsinki Shipyard — новым собственником стал круизный оператор Algador Holdings Ltd. Он принадлежал бенефициарам Невского судостроительно-судоремонтного завода в Шлиссельбурге Владимиру Касьяненко и Ришату Багаутдинову.
В прошлом году у верфи снова сменился владелец. На этот раз им стала канадская Davie Shipbuilding. В компании уточнили, что сделка финансировалась за счет собственных средств Davie и €77 млн от правительства Квебека в рамках программы развития судостроения страны. Как говорил источник Reuters, канадская судостроительная компания провела большую работу, чтобы убедиться, что сделка не будет сочтена нарушением санкций.
⚡ ЦБ сохранил ставку 16%. Как это повлияет на рубль, вклады и кредиты
Запрет на поставку бананов из Эквадора в Россию частично сняли. Подробности
⚡ Что известно о смерти Алексея Навального
Лукашенко рассказал, как задерживали диверсантов из Украины. Видео
Россияне угнали яхту на Карибских островах и перегнали ее в Крым. Фото
«Даже 3D не могут сделать». Производителей кино обвинили в низком качестве
«Москвич» снизил цены на новые автомобили. Какие скидки дают дилеры
Apple покажет сразу 5 новых iPhone. Список и подробности
Marvel раскрыл состав новой «Фантастической четверки»
Во что инвестирует герой «Игры на понижение»? Последние сделки Майкла Бьюрри