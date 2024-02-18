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Бизнес ,  
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ОСК подала иск на ₽36 млрд к финской верфи, которой владела до 2019 года

Суть претензий ОСК к верфи в Хельсинки неизвестна. Прежде она владела этим предприятием, потом продала его российской компании, с прошлого года верфью владеет канадская фирма
Верфь&nbsp;Arctech Helsinki Shipyard
Верфь Arctech Helsinki Shipyard (Фото: Jussi Rosendahl / Reuters)

Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) обратилась с иском к финской верфи Arctech Helsinki Shipyard, следует из картотеки Арбитражного суда Москвы.

Сумма искового требования — более 36,15 млрд руб. Суть претензий неизвестна.

В 2014 году ОСК стала владельцем 100% акций этой хельсинкской верфи, до этого 50% принадлежало южнокорейскому холдингу STX, они вместе владели Arctech Helsinki Shipyard с 2010 года.

Сама верфь была создана еще в 1865 году, то есть когда Финляндия входила в состав Российской империи. Более ста лет предприятие специализируется на строительстве судов ледового класса, но также выпускает круизные лайнеры и яхты.

В том же 2014-м ОСК попала под западные санкции. Это привело к проблемам с новыми заказами и кредитованием для финской верфи. При этом в корпорации отмечали, что Arctech Helsinki Shipyard досталась ей в убыточном состоянии.

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Фото:Александр Гальперин / РИА Новости

В 2019 году корпорация решила продать Arctech Helsinki Shipyard — новым собственником стал круизный оператор Algador Holdings Ltd. Он принадлежал бенефициарам Невского судостроительно-судоремонтного завода в Шлиссельбурге Владимиру Касьяненко и Ришату Багаутдинову.

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В прошлом году у верфи снова сменился владелец. На этот раз им стала канадская Davie Shipbuilding. В компании уточнили, что сделка финансировалась за счет собственных средств Davie и €77 млн от правительства Квебека в рамках программы развития судостроения страны. Как говорил источник Reuters, канадская судостроительная компания провела большую работу, чтобы убедиться, что сделка не будет сочтена нарушением санкций.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Финляндия ОСК верфи Арбитражный суд
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