«Ведомости» узнали о планах ОСК сменить руководство двух ключевых верфей

Верфи ОСК в Петербурге и Калининграде лишатся нынешнего руководства из-за претензий нового руководства корпораций, перешедшей под управление ВТБ, выяснили «Ведомости». Выполнение заказов на них ведется с опозданием

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Новое руководство Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) планирует сменить гендиректоров двух своих ключевых верфей надводного кораблестроения: петербургской «Северной верфи» и калининградского «Янтаря». Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на источники.

Новое руководство упоминало на совещаниях об имеющихся вопросах к менеджерам верфей, рассказал один из собеседников. «Директор верфи всегда более независимая фигура, чем руководитель любого другого оборонного или гражданского завода, интегрированного в федеральный холдинг», — отметил другой источник.

Сейчас «Янтарь» возглавляет Илья Самарин, а «Северной верфью» управляет экс-губернатор Архангельской области Игорь Орлов. По словам источника издания, велось обсуждение их увольнения через решение совета директоров, но эта инициатива была заблокирована. Два собеседника газеты связали попытку сменить руководство верфей с переходом ОСК под контроль ВТБ в октябре.

На «Янтаре» строят фрегаты проекта 11356 и корабли проекта 11711. Как отмечает издание, верфь с большим опозданием сдала компании «Рыболовецкий колхоз им. Ленина» серию из трех траулеров-сейнеров проекта SK-3101R, сейчас задерживается постройка большого морозильного траулера «Виктор Гаврилов»

«Северная верфь» занимается строительство многоцелевых фрегатов проекта 22350 дальней морской и океанской зоны действия, корветов 20380 ближней и дальней морской зоны и других надводных кораблей. Завод получил крупный заказ от «Норебо» на серию из десяти траулеров, но сейчас компания забирает большую часть судов серии на свою верфь в Отрадном, а головной траулер «Капитан Соколов» (3,5 млрд руб.) до сих пор не сдан заказчику. По контракту «Норебо» должна был получить судно еще три года назад — в сентябре 2020 года.

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Глава ВТБ Андрей Костин не раз критиковал ОСК. В апрельской колонке на РБК он выразил сомнение, что корпорация способна оперативно и эффективно справиться с необходимостью «в условиях цейтнота в разы нарастить мощности промышленного судостроения». «Построить сотни новых нефтеналивных танкеров, газовозов, судов для освоения шельфа, контейнеровозов, других специализированных гражданских судов», — описывал Костин стоящую перед судостроительными заводами задачу.

В июне он отмечал существование «довольно больших финансовых сложностей» у ОСК. «Сложности в управлении определенные тоже есть, а конкуренции, стимулов для развития — нет», — пояснял Костин.

О решении передать ВТБ государственный пакет акций ОСК президент Владимир Путин объявил в августе. Он выразил надежду на финансовое оздоровление компании. На встрече с ним Костин назвал решение неожиданным. «Там задач много стоит, особенно в нынешних условиях, но все они, на мой взгляд, решабельные», — добавил глава ВТБ.