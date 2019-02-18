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Мантуров заявил о готовности словенцев забрать ненужные ирландцам SSJ-100
Самолеты Sukhoi Superjet-100, от использования которых решил отказаться ирландский авиаперевозчик CityJet, останутся в ЕС. Их планирует взять авиакомпания из Словении, сообщил глава Минпромторга
Денис Мантуров (Фото: Антон Новодережкин / ТАСС)

Глава Министерства промышленности и торговли Денис Мантуров заявил, что самолеты SSJ-100, которые использовала ирландская компания CityJet, в дальнейшем могут быть отправлены в Словению, сообщает агентство ТАСС. По словам чиновника, на этот счет достигнута предварительная договоренность с авиакомпанией Adria, которая совершает регулярные рейсы из Любляны и Марибора.

Мантуров отметил, что решение CityJet отказаться от SSJ-100 не связано с претензиями к качеству самолетов или к их техническому обслуживанию. «Главная проблема в том, что они не смогли, к сожалению, выбрать качественную бизнес-модель с использованием SSJ-100», — сказал министр.

Соглашение о намерениях по приобретению словенской авиакомпанией SSJ-100 было подписано в ноябре прошлого года. Говорилось о том, что Adria рассчитывала получить 15 лайнеров и использовать их на регулярных рейсах, чтобы отправить на чартеры Bombardier и Airbus. Проблему технического обслуживания самолетов планировалось решить благодаря созданию сервисного центра в аэропорту Любляны.

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Компания ​CityJet была крупнейшим европейским заказчиком самолетов SSJ-100. У нее было семь лайнеров, которые летали по маршрутной сети Brussels Airlines. Газета «Ведомости» со ссылкой на топ-менеджеров лизинговых компаний сообщила, что ирландцы решили вернуть самолеты «ВЭБ-Лизингу». Причина такого решения не называлась.

Самым крупным иностранным получателем SSJ-100 является мексиканская InterJet, которая приобрела 22 самолета. В середине января прошлого года агентство Bloomberg сообщило, что четыре из них пришлось разобрать, чтобы получить запчасти для оставшихся лайнеров. В компании «Гражданские самолеты Сухого» на это ответили, что временный вывод отдельных машин из эксплуатации для техобслуживания является нормальной практикой.
Автор: Артем Филипенок
Теги: SSJ-100, Денис Мантуров
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