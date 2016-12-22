«Сухой» ответил на разборку четырех лайнеров SSJ100 на запчасти в Мексике

Эксплуатирующая самолеты SSJ100 мексиканская авиакомпания Interjet использовала четыре из них для замены частей на других, сообщил Bloomberg. Это является нормальной практикой, заявили в компании «Гражданские самолеты Сухого»

Фото: Марина Лысцева / ТАСС

Агентство Bloomberg опубликовало материал о том, что Interjet использовала компоненты четырех SSJ100 для замены частей на остальных 18 самолетах, которые использует эта мексиканская авиакомпания. В авиационной отрасли такой процесс называется «каннибализацией», уточняло агентство.

Издание Ch-global, специализирующееся на новостях отрасли, отметило, что один из этих самолетов в последний раз поднимался в воздух в мае прошлого года, а остальные — летом. Оно указывает, что проблемой для эксплуатации SSJ100 в Мексике является тот факт, что в Северной Америке для них нет производственной базы. У Airbus, многие годы работающего в Латинской Америке и также поставляющего самолеты для Interjet, есть три сервисных центра.

Представитель компании «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС), которая производит SSJ100, сказал, что это нормальная практика, когда отдельные самолеты в парке перевозчика выводятся из эксплуатации по причине ремонта или их планового технического обслуживания. При этом в компании подчеркнули, что не оценивают действия Interjet.

Он указал, что для сокращения времени пребывания SSJ100 на ремонте российская компания сейчас автоматизирует систему складского учета запасных частей и интегрирует ее с порталом послепродажной поддержки эксплуатантов. «В дальнейшем возможности системы будут значительно расширены, что позволит обеспечить необходимый уровень оперативности и удобства эксплуатантов, кроме того, ГСС рассматривает возможность оптимизации сети распределения запчастей», — сказал он.

В компании PowerJet, которая производит двигатели для SSJ100, отметили, что использующая российские самолеты с 2013 года мексиканская компания набрала наибольшее количество полетных циклов, осуществляя более девяти летных часов каждый день в сложных условиях в Мексике, странах Латинской Америки и США.

«В сотрудничестве с Interjet PowerJet предоставляет всю требуемую поддержку для оптимизации эксплуатации воздушных судов. Некоторые самолеты могут оставаться на земле в течение короткого периода, что не является типичной системной ситуацией, но служит целям оптимизации для повышения уровня готовности флота и снижения издержек», — сообщили в PowerJet.

В январе прошлого года агентство Reuters утверждало, что на 11 из 22 российских самолетов, которые использовала Interjet, были обнаружены дефекты, которые удалось выявить после начала эксплуатации новых лайнеров. Однако в течение месяца проблемы на шести самолетах были устранены.

Помимо мексиканской авиакомпании SSJ100 также используют ирландская Cityjet, таиландская Royal Thai Air Force, а также несколько российских перевозчиков.