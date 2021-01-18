Бывший гендиректор «ВСМПО-Ависма» лишился доли в компании

Михаил Воеводин, 11 лет руководивший титановой корпорацией «ВСМПО-Ависма», перестал быть ее акционером. На фоне судебных и уголовных претензий долю 6,5% он передал основному акционеру Михаилу Шелкову, рассказали источники РБК

Михаил Воеводин (Фото: Марина Лысцева / ТАСС)

Бывший гендиректор титановой корпорации «ВСМПО-Ависма» Михаил Воеводин отказался от прав на принадлежавшие ему 6,53% компании, их получил ее основной акционер Михаил Шелков. Об этом РБК рассказал знакомый Воеводина и подтвердил источник, близкий к одному из партнеров компании. Сумма сделки составила около 2 млрд руб., утверждает один из них.

Исходя из капитализации «ВСМПО-Ависма» на Московской бирже в пятницу, 15 января, доля 6,53% стоила 16 млрд руб. Но Воеводин владел акциями не напрямую, а через несколько структур — совместно с Шелковым.

«ВСМПО-Ависма» осенью 2020 года предъявила иск своему экс-гендиректору более чем на 4 млрд руб., а в конце декабря суд утвердил мировое соглашение, согласно которому Воеводин, против которого также возбуждено уголовное дело, обязался выплатить корпорации почти 1,7 млрд руб. Выплата была произведена за счет сделки по продаже пакета, говорит источник РБК.

Шелков (через представителя), а также пресс-службы «ВСМПО-Ависма» и «Ростеха» (владеет 25,1% компании) отказались от комментариев. РБК направил запросы Воеводину и его адвокатам Сергею Ковалеву и Илье Котлярову.

«ВСМПО-Ависма» — крупнейший в мире производитель титановых изделий (по собственным оценкам, занимает 25% мирового рынка титанового проката). Поставки титана для Boeing приносят 20% выручки российской корпорации, среди ее заказчиков также Airbus и другие крупнейшие производители самолетов. В 2020 году компания оказалась в тяжелом финансовом положении из-за пандемии коронавируса, потому что ее основные заказчики — авиастроители — резко сократили закупки титана. Она даже не исключала остановку производства из-за недостатка заказов. В январе—сентябре 2020 года корпорация получила чистый убыток в размере 346,92 млн руб. против 16,86 млрд руб. чистой прибыли за аналогичный период прошлого года. Выручка компании сократилась на 12%, до 57,2 млрд руб.

Как Воеводин стал совладельцем «ВСМПО-Ависма»

Шелков и его бизнес-партнер Воеводин вошли в состав совета директоров «ВСМПО-Ависма» в 2006 году, когда «Ростех» приобрел акции титановой корпорации у ее основателей Вячеслава Брешта и Владислава Тетюхина, а также у группы «Ренова» Виктора Вексельберга. Бумаги покупались на кредиты Сбербанка и ВТБ (около $800 млн). Совет директоров «ВСМПО-Ависма» возглавил глава «Ростеха» Сергей Чемезов (занимает этот пост до сих пор), Шелков стал его заместителем и начал отвечать за стратегию и внешние связи «ВСМПО-Ависма», Воеводин — за оперативное управление.

Спустя шесть лет «Ростех» решил продать 45,4% акций титановой корпорации топ-менеджменту, оставив себе блокпакет. Для этого менеджеры, которые уже купили на бирже около 4,6% «ВСМПО-Ависма», создали в июле 2012 года «Бизнес Альянс Компани» (БАК) и через нее стали контролировать корпорацию. На выкуп доли у «Ростеха» они потратили $965–970 млн, сообщала пресс-служба «ВСМПО-Ависма». Около половины этой суммы ($495 млн) пришлось на кредит «Ростеха» в Сбербанке, который привлекался на выкуп акций у основателей корпорации, и топ-менеджеры во главе с Шелковым взяли на себя эти обязательства.

Впоследствии они увеличили долю в компании. По данным отчета «ВСМПО-Ависма» за 2019 год, «Бизнес Альянс Компани» является владельцем 65,27% ее акций. Согласно отчету самой БАК за 2019 год, Воеводину принадлежало 10% БАК, а остальные 90% — Шелкову, то есть через БАК они контролировали 6,53 и 58,74% акций «ВСМПО-Ависма» соответственно. Теперь долю в «Бизнес Альянс Компани» Воеводин передал Шелкову, который стал ее единственным акционером, утверждают собеседники РБК.

Почему уволили Воеводина

Воеводин возглавлял «ВСМПО-Ависма» с 2009 года, но в начале мая 2020 года внезапно покинул пост гендиректора, несмотря на то что совет директоров компании за месяц до этого продлил с ним контракт до 2023 года.

В августе 2020 года стало известно, что в отношении Воеводина возбуждено уголовное дело, а в сентябре «ВСМПО-Ависма» подала к нему иск на 4,073 млрд руб. Позже выяснилось, что Главное следственное управление ГУ МВД по Свердловской области завело дело по факту хищения активов «ВСМПО-Ависма» в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК). По данным «Коммерсанта», корпорация сочла «неразумными и недобросовестными» сделки по продаже ферротитана и титановой стружки, которые Воеводин заключил в 2017–2019 годах. Речь, по данным газетам, в основном шла о поставках структурам швейцарской Interlink. Адвокат Александр Забейда, представляющий интересы Interlink, утверждал, что информация о том, что «ВСМПО-Ависма» продавала этой компании ферротитан по заниженным ценам, является «безосновательной», а сама Interlink не является фигурантом уголовного дела.

К концу декабря «ВСМПО-Ависма» снизила претензии к Воеводину более чем вдвое, до 1,696 млрд руб. Источник, близкий к одной из сторон спора, говорил РБК, что он уже перечислил «ВСМПО-Ависма» эту сумму.

Адвокат Воеводина Илья Котляров говорил изданию Znak.com, что заключение мирового соглашения с «ВСМПО-Ависма» «не может трактоваться как признание вины или факта причиненных убытков предприятию». «Вместе с тем, с учетом того что ранее Воеводин имел корпоративные связи с организацией, они обсуждали предоставление с его стороны финансовой помощи. И стороны утвердили, что фактически они убытки с него не взыскивают, а у Воеводина возникают обязательства по предоставлению именно финансовой помощи», — добавил он.

Но в «ВСМПО-Ависма» заявили, что деньги, которые бывший топ-менеджер должен был выплатить компании, являются «компенсацией убытков [от его работы] по заявленным требованиям». На каком этапе находится расследование уголовного дела против Воеводина — не известно. РБК направил запрос в ГУ МВД по Свердловской области.