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РЖД предложили выбрать дизайн нового высокоскоростного поезда

РЖД запустили голосование для выбора дизайна нового высокоскоростного поезда
РЖД предлагают выбрать дизайн российского скоростного поезда, способного развивать скорость до 360 км/ч. Такой поезд компания планирует разработать к 2028 году
Фото: Сергей Петров / Global Look Press
Фото: Сергей Петров / Global Look Press

РЖД разрабатывают первый российский высокоскоростной поезд и предлагает всем желающим поучаствовать в выборе дизайна поезда, сообщила пресс-служба компании в «Телеграме».

Фото:rzd.ru
Фото: rzd.ru

Максимальная скорость поезда, как ожидается, составит 360 км/ч. Планируется, что электропоезд будет готов в 2028 году. Проголосовать за понравившийся вариант внешнего вида скоростного поезда можно на сайте компании.

Для разработки и проектирования скоростного электропоезда в 2019 году РЖД создали в 2019 году «Инжиниринговый центр железнодорожного транспорта».

В июле 2021 года РЖД сообщали, что планируют реализовать проект по созданию высокоскоростного пассажирского поезда, способного развивать крейсерскую скоростью до 400 км/ч, совместно с компанией «Синара — Транспортные машины» (СТМ). СТМ входит в группу компаний «Синара» и объединяет 11 предприятий, занятых разработкой и сервисным обслуживанием железнодорожной техники и дизельных промышленных установок.

Компания, в частности, выпускает скоростные поезда «Ласточка» на заводе «Уральские локомотивы» в Верхней Пышме. На сети РЖД сейчас курсируют около 1200–1300 вагонов «Ласточек» 28 различных модификаций. Локализация производства этих электропоездов составляет около 87%.

Обслуживанием и ремонтом «Ласточек» ранее занималась в России дочерняя компания Siemens «Сименс Мобильность». Эта же компания производила и обслуживала скоростные поезда «Сапсан», курсирующие между Москвой, Санкт-Петербургом и Нижним Новгородом. После ухода Siemens из России техобслуживание и ремонт «Ласточек» и «Сапсанов» взяли на себя РЖД.

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