 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Объединение и развод в Wildberries ,  
0 

Ким заявила об абьюзе и попытках ее увезти, чтобы переписать бизнес

Сюжет
Объединение и развод в Wildberries
Основательница Wildberries разводится с мужем, также у нее конфликт с ним из-за компании. Ким рассказала, что ее пытались увезти и заставить переписать бизнес, также она терпела притеснения и абьюз со стороны мужа
Татьяна Ким
Татьяна Ким (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Основательница Wildberries Татьяна Ким (ранее Бакальчук) рассказала в интервью «Ведомостям», что в ходе конфликта с мужем Владиславом Бакальчуком ее пытались насильно вывезти и заставить переписать бизнес.

«Были попытки увезти меня куда-то, силой переписать бизнес. <...> Сейчас у него (Бакальчука. — РБК) просто нет выхода, он должен играть по тому сценарию, который он для себя выбрал», — сказала Ким.

На женском форуме BeWoman в Алма-Ате предпринимательница рассказала об абьюзе, который имел место в браке с Бакальчуком. По ее словам, близкие напоминали ей, как в прошлом женщина «бежала с маленькими детьми за машиной, потому что муж поехал», или что «разбивались вещи, выкидывались».

«Меня сейчас многие спрашивают, как же я столько лет терпела? Неужели это случилось в один день, что тебя начали притеснять, абьюзить? Я говорю, конечно же, нет, но, видимо, вот эта сила выносливости на уровне ДНК, если мы вспомним историю нашего государства, сколько приходилось терпеть», — сказала Ким (цитата по «РИА Новости»).

Татьяна Ким призвала мужа «не спасать ее разборками в стиле 1990-х»
Общество
Татьяна Ким

Бакальчук и Ким разводятся. Кроме того, у них возник спор из-за бизнеса Wildberries. Компания летом объединилась с оператором наружной рекламы Russ Роберта Мирзояна (так образовалась компания РВБ), Бакальчук не согласился с этим. В дело вмешался глава Чечни Рамзан Кадыров, который пообещал бизнесмену помощь в защите от «наглого рейдерского захвата» Wildberries. Ким назвала это не захватом, а разводом.

Бакальчук и Мирзоян — РБК: «Денег особо нет, стараемся находить ходы»
Бизнес
Роберт Мирзоян и Татьяна Бакальчук

18 сентября у офиса компании в центре Москвы произошла стрельба, в результате которой погибли двое охранников компании, несколько человек были ранены. В РВБ заявили, что напавшие сопровождали Бакальчука. Он утверждал, что приехал на переговоры, но, когда попытался с сопровождающими попасть в офис, произошел вооруженный конфликт с охраной. В РВБ опровергли договоренности о переговорах. После стрельбы задержали около 30 человек. Бакальчук был задержан, но на следующий день заявил, что находится дома.

Супруги подали иски друг к другу о разделе имущества. По словам Бакальчука, Ким хочет определить свою долю в совместно нажитом имуществе как 6/7, а его как 1/7. Бизнесмен предлагает разделить имущество в долях 50 на 50. У пары также есть семеро детей.

Украина станет членом НАТО, заявил генсек альянса Марк Рютте

Ученые нашли способ сбрасывать больше калорий при ходьбе

Владимир Зеленский рассказал подробности разговора с Дональдом Трампом

ЦБ заявил о готовности к диалогу с игроками в Hamster Kombat

В Instagram сидящего пожизненно Арашукова появилось обращение к Кадырову

Набиуллина анонсировала первые международные платежи в криптовалюте

Объем ставок на исход выборов в США на Polymarket превысил $2 млрд

ЦАХАЛ заявил о возможной гибели лидера ХАМАС Яхьи Синвара

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Татьяна Бакальчук Владислав Бакальчук Wildberries развод
Татьяна Бакальчук фото

Татьяна Бакальчук

основательница Wildberries
16 октября 1975 года
Материалы по теме
Wildberries разорвал контракты с компанией Бакальчука
Бизнес
Кадыров предостерег от «национального окраса» стычки в офисе Wildberries
Политика
Бакальчук подал к жене и Wildberries иск на ₽350 млрд
Бизнес
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 18 октября
EUR ЦБ: 105,76 (-0,33) Инвестиции, 18:07 Курс доллара на 18 октября
USD ЦБ: 97,15 (-0,11) Инвестиции, 18:07
Зеленский призвал Словакию помогать Киеву, чтобы не столкнуться с ПутинымПолитика, 23:12
Саммит ЕС призвал не дать России «злоупотреблять» правом на убежищеПолитика, 23:08
Зеленский призвал страны НАТО готовить резерв для ВСУПолитика, 22:59
Германия передаст Украине ракеты и четыре тысячи ударных дроновПолитика, 22:46
Всемирный банк вновь улучшил прогноз по росту ВВП РоссииЭкономика, 22:05
Ким заявила об абьюзе и попытках ее увезти, чтобы переписать бизнесБизнес, 21:54
Зеленский опроверг подготовку Украины к созданию ядерного оружияПолитика, 21:51
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
В Петербурге вручили повестки в военкомат 32 задержанным цыганамОбщество, 21:51
Путин поручил расширить полномочия МинспортаСпорт, 21:41
Путин назвал оправданной идею выдвинуть Дегтярева на пост главы ОКРСпорт, 21:38
Путин словами «краев не чувствуют» оценил поборы в детских секцияхСпорт, 21:30
Нетаньяху назвал условие, при котором боевики ХАМАС смогут «уйти и жить»Политика, 21:25
В Амурской области три человека погибли в ДТП с грузовиком с фейерверкамиОбщество, 21:23
Зачем КНДР объявила Южную Корею врагом и взорвала приграничные дорогиПолитика, 21:01