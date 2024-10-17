Ким заявила об абьюзе и попытках ее увезти, чтобы переписать бизнес

Основательница Wildberries разводится с мужем, также у нее конфликт с ним из-за компании. Ким рассказала, что ее пытались увезти и заставить переписать бизнес, также она терпела притеснения и абьюз со стороны мужа

Татьяна Ким (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Основательница Wildberries Татьяна Ким (ранее Бакальчук) рассказала в интервью «Ведомостям», что в ходе конфликта с мужем Владиславом Бакальчуком ее пытались насильно вывезти и заставить переписать бизнес.

«Были попытки увезти меня куда-то, силой переписать бизнес. <...> Сейчас у него (Бакальчука. — РБК) просто нет выхода, он должен играть по тому сценарию, который он для себя выбрал», — сказала Ким.

На женском форуме BeWoman в Алма-Ате предпринимательница рассказала об абьюзе, который имел место в браке с Бакальчуком. По ее словам, близкие напоминали ей, как в прошлом женщина «бежала с маленькими детьми за машиной, потому что муж поехал», или что «разбивались вещи, выкидывались».

«Меня сейчас многие спрашивают, как же я столько лет терпела? Неужели это случилось в один день, что тебя начали притеснять, абьюзить? Я говорю, конечно же, нет, но, видимо, вот эта сила выносливости на уровне ДНК, если мы вспомним историю нашего государства, сколько приходилось терпеть», — сказала Ким (цитата по «РИА Новости»).

Бакальчук и Ким разводятся. Кроме того, у них возник спор из-за бизнеса Wildberries. Компания летом объединилась с оператором наружной рекламы Russ Роберта Мирзояна (так образовалась компания РВБ), Бакальчук не согласился с этим. В дело вмешался глава Чечни Рамзан Кадыров, который пообещал бизнесмену помощь в защите от «наглого рейдерского захвата» Wildberries. Ким назвала это не захватом, а разводом.

18 сентября у офиса компании в центре Москвы произошла стрельба, в результате которой погибли двое охранников компании, несколько человек были ранены. В РВБ заявили, что напавшие сопровождали Бакальчука. Он утверждал, что приехал на переговоры, но, когда попытался с сопровождающими попасть в офис, произошел вооруженный конфликт с охраной. В РВБ опровергли договоренности о переговорах. После стрельбы задержали около 30 человек. Бакальчук был задержан, но на следующий день заявил, что находится дома.

Супруги подали иски друг к другу о разделе имущества. По словам Бакальчука, Ким хочет определить свою долю в совместно нажитом имуществе как 6/7, а его как 1/7. Бизнесмен предлагает разделить имущество в долях 50 на 50. У пары также есть семеро детей.