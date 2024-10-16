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Объединение и развод в Wildberries ,  
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Бакальчук подал встречный иск к жене о разделе Wildberries при разводе

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Объединение и развод в Wildberries
Татьяна Ким ранее объявила о разводе с мужем. По словам Бакальчука, Ким хочет определить ее долю в компании как 6/7
Владислав Бакальчук
Владислав Бакальчук (Фото: WBakalchuk / Telegram)

Муж основательницы Wildberries Татьяны Ким (до начала октября — Бакальчук) Владислав Бакальчук (ему принадлежит 1% в компании) заявил, что в рамках бракоразводного процесса подал к жене встречный иск. Он предлагает разделить совместно-нажитое имущество в долях 50 на 50. Об этом он рассказал в своем телеграм-канале, приложив иск Ким о расторжении брака.

По словам Бакальчука, Ким хочет определить свою долю в совместно нажитом имуществе как 6/7, а его как 1/7. Он хочет произвести раздел ООО «Вайлдберриз» и иных компаний, в том числе тех, в которых доли принадлежат ему. «Также я прошу произвести раздел моей немногочисленной недвижимости с Татьяной — квартиры 58 кв. м и земельного участка», — написал он. Кроме того, в иске бизнесмен просит суд оставить с ним несовершеннолетних детей.

12 октября Татьяна Ким попросила Бакальчука (супруги находятся в процессе развода) действовать в рамках закона, а «не устраивать разборки в стиле 1990-х». «Еще раз: меня не надо ни от кого спасать. Меня никто не обманул, меня никто не одурманил», — заверила она. Свое решение об объединении с компанией Russ Ким назвала правильным и подчеркнула, что приняла его сама.

Бакальчук подал к жене и Wildberries иск на ₽350 млрд
Бизнес
Владислав Бакальчук

Бакальчук и Ким создали Wildberries в начале 2000-х. Согласно ЕГРЮЛ, Татьяне принадлежит 99% ООО «Вайлдберриз», Владиславу — 1%. В июне Wildberries и крупнейший оператор наружной рекламы Russ объявили о планах по «объединению с целью создания цифровой торговой платформы». В июле обе компании зарегистрировали совместное предприятие ООО «РВБ». Учредителями выступают ООО «Вайлдберриз» (получило 65% РВБ) и ООО «Стинн» (владеет 99% ООО «Русс Аутдор») — у него 35%. Исполнительным директором совместного предприятия стал занимающий ту же должность в Russ Роберт Мирзоян.

Бакальчук выступил против сделки. Летом бизнесмен встречался с главой Чечни Рамзаном Кадыровым, который заявил о «рейдерском захвате» Wildberries братьями Мирзоянами. Его супруга в ответ сказала, что «это не рейдерский захват, это развод». Она подала иск о разводе летом, первое заседание состоялось в середине сентября. В октябре бизнесвумен сменила фамилию на девичью.

В сентябре Бакальчука задержали после стрельбы у офиса Wildberries в центре Москвы, в результате которой семь человек пострадали, двое погибли. В Wildberries заявляли, что огонь первыми открыли вооруженные люди, сопровождавшие бизнесмена. Сам он говорил, что пришел на переговоры, но и его супруга, и компания это опровергли. Басманный суд арестовал в рамках дела 30 человек, еще 19 назначены административные аресты за неповиновение полиции. Бакальчук был задержан, но на следующий день заявил, что находится дома.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
Татьяна Бакальчук Владислав Бакальчук Wildberries развод раздел имущества брачный договор
Татьяна Бакальчук фото

Татьяна Бакальчук

основательница Wildberries
16 октября 1975 года
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