Татьяна Ким призвала мужа «не спасать ее разборками в стиле 1990-х»

Бакальчук «своими неразумными действиями в прошлом году вызвал целую серию забастовок», а его «хваленая команда» «обворовала» Wildberries на 37 млрд руб. и поставила под угрозу компанию, заявила основательница маркетплейса

Татьяна Ким (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Основательница Wildberries Татьяна Ким (до начала октября носила фамилию Бакальчук) попросила своего мужа Владислава Бакальчука (супруги находятся в процессе развода) действовать в рамках закона, а «не устраивать разборки в стиле 1990-х».

«Я не знаю, что происходит с Владиславом. Такое ощущение, что он просто потерял адекватность восприятия. Бесконечные угрозы нашим сотрудникам, организация хакерских атак, нападения на наши строящиеся склады, бесконечный поток жалоб и обвинений», — сказала Ким на видео, опубликованном в ее телеграм-канале.

По ее словам, Бакальчук «своими неразумными действиями в прошлом году вызвал целую серию забастовок», а его «хваленая команда» «обворовала» Wildberries на 37 млрд руб. «Заморозила нам все сроки и фактически поставила под угрозу не только наш бизнес, но и бизнес всех тех людей, которые с нами сотрудничают», — рассказала основательница маркетплейса.

«Еще раз: меня не надо ни от кого спасать. Меня никто не обманул, меня никто не одурманил», — заверила она. Свое решение об объединении с компанией Russ Ким назвала правильным и подчеркнула, что приняла его сама.

Бакальчук выступает против сделки с Russ и пытается ее оспорить. Летом бизнесмен встречался с главой Чечни Рамзаном Кадыровым, который заявил о «рейдерском захвате» Wildberries братьями Мирзоянами. Его супруга в ответ сказала, что «это не рейдерский захват, это развод».

В сентябре Бакальчука задержали после стрельбы у офиса Wildberries в центре Москвы, в результате которой, по данным СК, семь человек пострадали, двое погибли. В Wildberries заявляли, что огонь первыми открыли вооруженные люди, сопровождавшие бизнесмена. Сам он говорил, что пришел на переговоры, но и его супруга, и компания это опровергли. Басманный суд арестовал в рамках дела 30 человек, еще 19 назначены административные аресты за неповиновение полиции. Бакальчук оказался дома на следующий день после задержания.